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سياسة|عراق

مراسل الجزيرة: تعرض قاعدة بلد الجوية بالعراق لهجمات صاروخية

طائرة أميركية من طراز "إف-16" في قاعدة بلد (رويترز-أرشيف)
طائرة أميركية من طراز "إف-16" في قاعدة بلد (رويترز-أرشيف)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202108:45 PM (مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر أمنية عراقية بسقوط 3 صواريخ داخل قاعدة بلد شمال بغداد، واثنين في محيطها الخارجي.

وأشار المراسل إلى أن الهجوم استهدف القاعدة الجوية بمحافظة صلاح الدين -التي تضم طائرات "إف-16" (F-16)- بالصواريخ، وأميركيين.

ووفق مصادر أمنية عراقية فقد أسفر الهجوم على القاعدة الجوية عن 5 جرحى، بينهم متعاقدان أجنبيان.

وكانت هذه القاعدة، قد تعرضت منتصف الشهر الماضي إلى هجوم بـ7 صواريخ، من دون تسجيل إصابات.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة التي تضم أميركيين.

وفي 4 مارس/آذار الماضي أيضا قضى متعاقد أميركي مدني في هجوم استهدف قاعدة عين الأسد في غرب العراق.

ومع توالي الهجمات على البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمواجهة المليشيات المتهمة بالضلوع فيها.

المصدر : الجزيرة

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