البث الحي
سياسة|مملكة متحدة

مع تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا.. سفن حربية بريطانية تبحر إلى البحر الأسود في مايو

إرسال السفن البريطانية يهدف إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا وحلفاء المملكة المتحدة في حلف شمال الأطلسي

سفينة حربية بريطانية تعبر مضيق البوسفور بإسطنبول في وقت سابق (وكالة الأناضول)
سفينة حربية بريطانية تعبر مضيق البوسفور بإسطنبول في وقت سابق (وكالة الأناضول)
18/4/2021

قالت صحيفة "صنداي تايمز" (The Sunday Times) نقلا عن مصادر بحرية رفيعة، إن سفنا حربية بريطانية ستبحر إلى البحر الأسود في مايو/أيار المقبل، وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إرسال هذه السفن يهدف إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا وحلفاء المملكة المتحدة في حلف شمال الأطلسي.

وقال التقرير إن مدمرة مسلحة بصواريخ مضادة للطائرات وفرقاطة مضادة للغواصات ستغادران مجموعة مهام حاملة الطائرات البحرية الملكية في البحر الأبيض المتوسط وتتجه عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود.

وتصاعدت التوترات بين موسكو وكييف وسط حشد للقوات الروسية على طول الحدود واندلاع اشتباكات في شرق أوكرانيا بين الجيش والانفصاليين الموالين لروسيا.

البحرية الروسية نفذت الأسبوع الماضي تدريبا عسكريا في البحر الأسود مع تصاعد التوتر في المنطقة (وكالة الأنباء الأوروبية)

ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بمسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية للتعليق.

وقال متحدث باسم الوزارة للصحيفة إن الحكومة البريطانية تعمل عن كثب مع أوكرانيا لمراقبة الوضع وتواصل دعوة روسيا إلى وقف التصعيد.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله إن "المملكة المتحدة وحلفاءنا الدوليين ثابتون، في دعمنا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

استمرار التوتر

ويتزايد التوتر في منطقة البحر الأسود مع تصاعد التوتر بين الجارتين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت موسكو منذ يومين إجراء مناورة عسكرية فيه وإغلاق بعض المناطق البحرية هناك من أجل هذا الغرض، وذلك اعتبارا من 24 من الشهر الجاري وحتى 31 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقد احتجت وزارة الخارجية الأوكرانية على إعلان روسيا إغلاق مناطق في البحر الأسود، وقالت إن ما تقوم به موسكو يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقوانين البحرية، وهو محاولة لتجريد أوكرانيا من حقوق التشاطؤ على بحر آزوف والبحر الأسود.

وأضافت كييف أن دفع موسكو بقطع حربية إلى البحر الأسود هو دليل على أنها لا تهتم بخفض التصعيد، ودعت كييف إلى تدخل دولي للضغط على روسيا للعدول عن قرارها إغلاق مناطق في البحر الأسود.

ورأى حلف شمال الأطلسي أن خطط روسيا لإغلاق أجزاء من البحر الأسود "ستكون غير مبررة، وتنطوي على تهديدات إضافية لاستقلال أوكرانيا"، ودعا الناتو موسكو إلى "ضمان حرية الوصول إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف والسماح بحرية الملاحة".

وكانت روسيا نشرت خلال الأسابيع الأخيرة عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وتخشى كييف أن تسعى موسكو إلى جرها نحو الرد من أجل محاولة تبرير عملية مسلحة، في حين تشدد روسيا على أن نشر القوات يأتي ضمن مناورات عسكرية تجريها داخل الأراضي الروسية، ردا على أعمال "تشكل تهديدا" من قبل حلف الناتو الذي تطمح كييف بالانضمام إليه.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

الحشود العسكرية في البحر الأسود.. إلى أين؟

قال المحلل السياسي والعسكري الروسي يفغيني بوجينسكي إن موسكو ترى أن الحشود العسكرية في البحر الأسود أدت إلى التصعيد العسكري بإقليم دونباس شرق أوكرانيا، متهما القوات الأوكرانية بانتهاك وقف إطلاق النار.

سفينتان أميركيتان تستعدان لدخول البحر الأسود.. روسيا تواصل الحشد وكييف تعلن جاهزيتها للرد على أي تصعيد

قالت تركيا اليوم إن الولايات المتحدة سترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود عبر البوسفور، في خضم تصاعد التوتر مع روسيا التي كثفت حشدها العسكري على حدود أوكرانيا. من جهتها، أعلنت كييف جاهزيتها للرد.

موسكو تعتزم إغلاق أجزاء من البحر الأسود.. ماكرون وميركل يطالبان روسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا

دعا زعماء ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا خلال قمة ثلاثية روسيا لسحب القوات الإضافية التي نشرتها مؤخرا على حدود أوكرانيا، بينما تعتزم روسيا إغلاق أجزاء من البحر الأسود لإجراء مناورات وهو ما نددت به كييف.

المزيد من سياسة

ناشونال إنترست: لماذا قد يتسبب اندلاع حرب كبرى بين الصين وأميركا في نهاية العالم؟

اعتبر تقرير أميركي صدر مؤخرا أن الصين تسعى لتصبح قوة عالمية الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي (رويترز)

ميديابارت: هنالك المزيد من المستبدين بالعالم لكن الشعوب تقاوم

الهند مثال على الدول التي تقوم على نظام انتخاببي استبدادي (رويترز)

مسؤول بالمملكة ينفي.. فايننشال تايمز: محادثات سعودية إيرانية مباشرة جرت في بغداد لإصلاح العلاقات

الدولية الذرية تؤكد تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60%.. تفاؤل بتقدم في محادثات فيينا رغم الخلافات

كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي أبدى تفاؤله وقال إن طهران قدمت رؤيتها مكتوبة (رويترز)
الأكثر قراءة

قبل إلقائها في سلة المهملات.. تعرف على فوائد أكياس الشاي المستعملة

إضافة بضع أكياس من الشاي الأخضر، أو شاي البابونج والياسمين إلى ماء الاستحمام، تضمن لك حَمّاما مريحا للأعصاب (بيكسابي)

الضحك بالسخرية وإفزاع النجوم.. متى يتوقف رامز جلال وينصرف جمهوره؟

رغم الهجوم الموسمي المتكرر فإن برنامج رامز سرعان ما يحتل صدارة مواقع البحث (مواقع التواصل الاجتماعي)

سخرية على مواقع التواصل.. النظام السوري يحتفل بعيد جلاء الاحتلال الفرنسي في أكبر قاعدة روسية بالبلاد

لقطة من فيديو بثته وكالة سانا يظهر الجنود الروس أثناء حضورهم الاحتفال (الصحافة السورية)

هل انقلب السحر على الساحر.. بايدن يلجم نتنياهو ويحبط مساعيه لإفشال مفاوضات فيينا

(الجزيرة)