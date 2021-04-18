سخرية على مواقع التواصل.. النظام السوري يحتفل بعيد جلاء الاحتلال الفرنسي في أكبر قاعدة روسية بالبلاد

أقام مسؤولو النظام السوري احتفالا بعيد جلاء الاحتلال الفرنسي داخل القاعدة الروسية في حميميم، وبرعاية قائد القوات الروسية في سوريا، مما أثار سخرية على مواقع التواصل.

ونظم الحفل بحضور وزير دفاع النظام السوري علي أيوب، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية ومحافظَي طرطوس واللاذقية وكبارِ الضباط.

وبدورها، نظمت القوات الروسية حفلا موسيقيا شارك فيه فنانون روس وسوريون.

وأثار هذا الحفل تنديدا وسخرية على مواقع التواصل، حتى بين الموالين للنظام، بينما دافع عنه آخرون، كما استذكر سوريون يوم عيد الجلاء الذي يوافق 17 أبريل/نيسان من كل عام، وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية من العام 1946.

وقال المعارض السوري جورج صبرا إن بلاده ستكون على موعد مع عيد جديد للجلاء، في إشارة إلى وجود القوات الروسية.

١٧ نيسان عيد الجلاء " جلاء المحتل عن أرض الوطن وجلاء الذل عن نفوس الناس " كما قال أجدادنا عندما أنجزوه .

ويبقى السوريون على موعد مع عيد جديد للجلاء ، جلاء المحتلين عن أرض الوطن وحلاء الغمة عن نفوس الناس ، بسقوط عصابة الحكم والتحكم وطغمة المرتكبين المتسلطين على أعناق الشعب . — George Sabra (@GeorgeSabra_sy) April 17, 2021

أما الناشط فرج بيرقدار فكتب في منشور على فيسبوك "لم يبقَ في سوريا مكان للاحتفال المركزي بالجلاء سوى قاعدةِ حميميم الروسية. في الحقيقة كان الاحتلال الفرنسي أقل سوءاً بكثير من الاحتلال الروسي وأضرابه".

رغم كل هذا الخراب والتهجير لا زال هناك من يقدس أشخاص وكيانات ودول وهذا ما أفضى إلى صناعة أصنام كثر كحال صنم النظام .. #يوم_الجلاء عندما ينجلي آخر جندي اجنبي عن سوريا وتنال استقلاليتها#عيد_الجلاء — علاء الاحمد (الغابي) (@Alaa_Al_Ghabi87) April 17, 2021

وكتب الناشط عبد الرزاق صبيح "يحتفل المحتلّ الروسي بخروج المحتل الفرنسي، في ذكرى ما يسمى عيدَ الجلاء، حيث شارك المندوب السامي الروسي مع ضباط روس في هذه الذكرى العظيمة".

نظام الأسد يحتفل في قاعدة حميميم بذكرى عيد الجلاء مع الضباط الروس والجميع يعلم أن سليمان الجحش والد حافظ المقبور كان عميل لفرنسا وشارك في كتابة بيان بأسم الطائفة العلوية يطالبون فيه فرنسا لإبقاء انتدابها على إقليم الساحل.

فبأي استقلال تحتفلون وقد جلبتم الإحتلال الروسي والإيراني! — عبدالوهاب عليوي . أبو علي (@abdalwhab761) April 17, 2021

شراذم المستعمر،نفايات المحتل أشد كفراً وبطشاً،فثورة سلطان باشا الأطرش،أحمد مريود،حسن الخراط،إبراهيم هنانو،لم يستقبلها الفرنسيون بالكيماوي،ولم تحصد من الأرواح ما حصده حراك السوريين في أولى أيام ثورتهم التي طالبت بالحرية والعدالة من تنكيل على يد عصابات الأسد وحلفائه #عيد_الجلاء. — العقيد خالد القُطَيني (@Halid_Kutayni65) April 16, 2021

وكتب المحامي السوري المعارض محي الدين لالا عبر تويتر أن المستعمر الفرنسي ترك "جيش الشرق" عندما انسحب، وأن جيش النظام مشكل من أبناء جيش الشرق.

اليوم ليس عيد الجلاء لأن المستعمر الفرنسي ترك لنا جيش الشرق عندما انسحب ورفض حله ومن يقتلنا اليوم هم أبناء جيش الشرق المسمى زورا الجيش العربي السوري… المستعمر لن يجلو حتى يسقط نظامه الأسدي العميل — محيي الدين لالا, Mehei aldin lala (@MehdenL) April 17, 2021

ومن جانب مؤيدي النظام، قال رامي أبو النور في تغريدة "الأصدقاء الروس ليسوا فقط أصدقاء بل هم أخوة لنا بالدم الذي جمعنا أخوة بالإنسانية أخوه بكل ما تعنيه الكلمة من معنى الأخوة وهم يحتفلون بعيد الجلاء لأنهم يعتبرون عدونا واحدا".

كما نشرت الممثلة المؤيدة للنظام سلاف فواخرجي عبر تويتر صورة مكتوب عليها "سوريا للسوريين" أرفقتها بتغريدة تقول "‏كل عام وسوريا عزيزة، وينجلى الحزن عن ناسها".