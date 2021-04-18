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سياسة|إيران

زلزالان يضربان جنوبي إيران ولا أنباء عن إصابات

منطقة بوشهر في خارطة إيران (الجزيرة)
منطقة بوشهر في خارطة إيران (الجزيرة)
18/4/2021

أعلن مركز المسح الجيولوجي الإيراني التابع لجامعة طهران عن وقوع زلزالين متتاليين، بالقرب من ميناء كناوه في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

وكان الزلزال الأول بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، بينما بلغ الثاني 4.5 درجات، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ووقع الزلزالان في إقليم بوشهر الذي يضم محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، لكن مسؤولا حكوميا قال لرويترز إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالمحطة.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مضيفا أنه تم إرسال فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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