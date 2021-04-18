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سياسة|مصر

حادثة قطار ثانية في شهر.. الحزن يخيم على منصات التواصل بمصر

تضاربت الأنباء عن أعداد الوفيات بين وسائل الإعلام ووزارة الصحة (رويترز)
تضاربت الأنباء عن أعداد الوفيات بين وسائل الإعلام ووزارة الصحة (رويترز)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202109:41 PM (مكة المكرمة)

شهدت منصات التواصل في مصر حزنا واسعا، بعد حادثة انقلاب قطار عقب خروجه عن القضبان في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وراح ضحيتها 16 شخصا وعشرات الجرحى، وفق وسائل الإعلام، فيما ذكرت وزارة الصحة أن الوفيات بلغت 11.

وتصدر  وسم "قطار طوخ"، ضمن قوائم الأكثر تداولا، حيث نعى مغردون الضحايا، وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين، والتي تأتي تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.

بينما طالب آخرون بضرورة إقالة وزير النقل الحالي، كامل الوزير وذلك بفعل تكرار "مأساة القطارات"، منذ بداية فترة عهده بالوزارة وحتى الآن.

وتساءل البعض عن سبب عدم تعامل الدولة مع أزمة قطاع السكك الحديدية المتهالك، رغم تكرار حوادثه على مدار السنوات الماضية، مشيرين إلى أولوية إنفاق الأموال في تحسينه بدلا من مظاهر الاحتفالات.

وعلق الحقوقي محمود رفعت في تغريدة له، قائلا "مأساة جديدة في مصر اليوم بحادث (قطار طوخ) الذي راح ضحيته عشرات الأرواح بين قتيل ومصاب، الحادث جرم عمد، فاعله معروف".

وأضاف أن "الذي يرى 10 مليارات جنيه سيجلبون (ستجلب) أرباح مليار (أرباحا بمليار)، وهي خسارة بالشعب (الشعب)، لكنه وضع 360 مليارا بقطار عاصمته الجديدة ليشبع من حوله.. كل قادة (جيش مصر) اليوم شركاء بجرم هدم مصر الممنهج".

في حين قال الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف السابق، في تغريدة، "كارثة جديدة في مرفق السكة الحديد الذي أصبح سكة هلاك، حيث خرج قطار القليوبية عن القضبان وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين".

وأضاف "حسبنا الله ونعم الوكيل في المنظومة الفاشلة والقيادات غير المؤهلة التي لا تعرف استشعار الحرج أو تحمل المسؤولية اعتمادا على خلفيتها العسكرية.. كامل الوزير نموذجا لذلك".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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