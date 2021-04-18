حادثة قطار ثانية في شهر.. الحزن يخيم على منصات التواصل بمصر

شهدت منصات التواصل في مصر حزنا واسعا، بعد حادثة انقلاب قطار عقب خروجه عن القضبان في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وراح ضحيتها 16 شخصا وعشرات الجرحى، وفق وسائل الإعلام، فيما ذكرت وزارة الصحة أن الوفيات بلغت 11.

وتصدر وسم "قطار طوخ"، ضمن قوائم الأكثر تداولا، حيث نعى مغردون الضحايا، وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين، والتي تأتي تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.

بينما طالب آخرون بضرورة إقالة وزير النقل الحالي، كامل الوزير وذلك بفعل تكرار "مأساة القطارات"، منذ بداية فترة عهده بالوزارة وحتى الآن.

وتساءل البعض عن سبب عدم تعامل الدولة مع أزمة قطاع السكك الحديدية المتهالك، رغم تكرار حوادثه على مدار السنوات الماضية، مشيرين إلى أولوية إنفاق الأموال في تحسينه بدلا من مظاهر الاحتفالات.

وعلق الحقوقي محمود رفعت في تغريدة له، قائلا "مأساة جديدة في مصر اليوم بحادث (قطار طوخ) الذي راح ضحيته عشرات الأرواح بين قتيل ومصاب، الحادث جرم عمد، فاعله معروف".

وأضاف أن "الذي يرى 10 مليارات جنيه سيجلبون (ستجلب) أرباح مليار (أرباحا بمليار)، وهي خسارة بالشعب (الشعب)، لكنه وضع 360 مليارا بقطار عاصمته الجديدة ليشبع من حوله.. كل قادة (جيش مصر) اليوم شركاء بجرم هدم مصر الممنهج".

مأساة جديدة في #مصر اليوم بحادث #قطار_طوخ الذي راح ضحيته عشرات الأرواح بين قتيل ومصاب، الحادث جرم عمد فاعله معروف، الذي يرى 10 مليار جنيه سيجلبون أرباح مليار وهي خسارة بالشعب لكنه وضع 360 مليار بقطار عاصمته الجديدة ليشبع من حوله.. كل قادة #جيش_مصر اليوم شركاء بجرم هدم مصر الممنهج pic.twitter.com/9BPej7YALe — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) April 18, 2021

في حين قال الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف السابق، في تغريدة، "كارثة جديدة في مرفق السكة الحديد الذي أصبح سكة هلاك، حيث خرج قطار القليوبية عن القضبان وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين".

وأضاف "حسبنا الله ونعم الوكيل في المنظومة الفاشلة والقيادات غير المؤهلة التي لا تعرف استشعار الحرج أو تحمل المسؤولية اعتمادا على خلفيتها العسكرية.. كامل الوزير نموذجا لذلك".

كارثة جديدة في مرفق السكة الحديد الذي أصبح سكة هلاك حيث خرج #قطار_القليوبية عن القضبان وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين وحسبنا الله ونعم الوكيل في المنظومة الفاشلة والقيادات غير المؤهلة التي لا تعرف استشعار الحرج أو تحمل المسئولية اعتمادا على خلفيتها العسكرية #كامل_الوزير نموذجا لذلك — د. محمد الصغير (@drassagheer) April 18, 2021

مشاهد مؤلمة للغاية صباح اليوم وفاة ٨ واصابة ١٠٨ بعد خروج قطار عن القضبان في مصر . نموذج آخر على الفشل المستمر لنظام السيسي في مواجهة حوادث القطارات نموذج آخر على فشل كامل الوزير صاحب الخلفية العسكرية نموذج جديد على الفساد في الإنفاق وإهدار ارواح الشعب #القليوبيه#قطار_طوخ pic.twitter.com/hw80uC54jw — Osama Gaweesh (@osgaweesh) April 18, 2021

لا حول ولا قوة إلا بالله

ربنا يرحم ضحايا القطر ويشفي المصابين

أتمنى الدولة تهتم بمواكب الأحياء ربع ما بتهتم بمواكب الأموات والمسلسلات عشان يقنعوهم بعكس الواقع اللي عايشينه

ربنا يحفظ أرواح الناس كلها والله كل يوم بقينا نقوم على خبر أفظع من اللي قبله#قطار_طوخ — 3ouf (@Abdelra49778970) April 18, 2021

هيطلع لنا كامل الوزير بالليل "عشان زمانه نايم دلوقتي" يزعق لنا ويشخط فينا وانه هيحاسب المسئولين والمتقاعسين وان ده رد الجماعات الارهابيه علي حلقة امبارح

#قطار_طوخ — ahmed saleh (@AhmedSalehXO) April 18, 2021

#قطار_طوخ

ده اللي شاطرين فيه تلموا فلوس حتى من الأطفال بس التذكرة عندكم أغلى من البنى ادم

كامل بيه الوزير الفاشل قاعد بيعمل ايه في الوزارة مستني نص الشعب يموت عشان تستقيل انت من يوم ما مسكت الوزارة والحوادث بتزيد مش بتقل هو انت مفروض علينا بمناسبة ايه pic.twitter.com/TVzV705fsl — NADER AL TAHER Ⓜ️ (@NaderALTaher) April 18, 2021

مصر حالها يحزن

لنا الله محدش عارف دوره امتا#قطار_طوخ — menna zayed (@MenaZayed) April 18, 2021

سؤال ساذج جدا

من المسؤول عن ارواح عشرات بل مئات المصريين الذين يموتون في كوارث القطارات!#قطار_طوخ — Omar Alshal (@OmarAlshal) April 18, 2021

انتظروا مسلسل #الاختيار٣ لتبرير جريمة حوادث القطارات والسكه الحديد بطولة وانجازات كامل الوزيري#رابعة_مذبحه #قطار_طوخ — Abdo Abas (@AbdoAba91126936) April 18, 2021