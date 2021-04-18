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سياسة|مصر

الموت يغيّب "رائد" تيار استقلال القضاء بمصر

المستشار هشام البسطويسي توفي عن عمر ناهز 70 عاما (الجزيرة)
المستشار هشام البسطويسي توفي عن عمر ناهز 70 عاما (الجزيرة)
18/4/2021

نعت شخصيات مصرية من مختلف التوجهات المستشار هشام البسطويسي النائب السابق لرئيس محكمة النقض -أعلى محكمة للطعون بمصر- الذي توفي أمس السبت عن عمر ناهز 70 عاما.

وكان البسطويسي الذي ولد عام 1951 أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء عام 2005، وهو التيار الذي طالب بتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، وانتقد سلطوية نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وعدّه مراقبون أحد العوامل التي أسهمت في اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت حكم مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

وعام 2006 أُحيل البسطويسي ورفيق دربه المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، إلى مجلس الصلاحية (مجلس قضائي تأديبي)، بسبب مواقفهما المعارضة للنظام السياسي والمطالبة باستقلال السلطة القضائية في مصر.

واستقال البسطويسي من القضاء عام 2012، لترشحه في الانتخابات الرئاسية يونيو/حزيران 2012، التي فاز فيها الراحل محمد مرسي كأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

 

 

 

 

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول

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