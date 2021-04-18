السفارة الأميركية في تشاد دعت رعاياها إلى الاستفادة من الرحلات الجوية التجارية في المغادرة

حذرت السفارة الأميركية في تشاد من تحرك جماعات مسلحة باتجاه العاصمة نجامينا، ودعت دبلوماسييها غير الأساسيين إلى مغادرة البلاد تحسبا لهجمات محتملة وأعمال عنف.

وجاء في التحذير أن "جماعات مسلحة غير حكومية شمالي تشاد تحركت نحو الجنوب ويبدو أنها تتجه نحو نجامينا. ونظرًا لقربها المتزايد من العاصمة، واحتمال اندلاع أعمال عنف في المدينة، صدرت أوامر لموظفي حكومة الولايات المتحدة غير الأساسيين بمغادرة تشاد على متن رحلة طيران تجارية".

وقالت السفارة "يجب على المواطنين الأميركيين في تشاد الراغبين في مغادرتها الاستفادة من الرحلات الجوية التجارية". وحذرت أيضا من أن حكومة تشاد قد تفرض قيودًا على السفر دون إشعار مسبق، مما قد يؤثر على خطط السفر.

ويأتي التحذير الأميركي في وقت قالت رئاسة الأركان في تشاد إن قواتها المسلحة تمكنت من القضاء على مجموعة ممن سمتهم المرتزقة خلال اشتباكات في منطقة زكي بإقليم كانم شمال غربي البلاد.

وأوضحت رئاسة الأركان أن حصيلة الاشتباكات والخسائر التي تكبدها المتمردون سيتم تبيانها في بيانات لاحقة.

وقد قتل 55 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين، وقد احترقت 3 قرى بالكامل خلال القتال في تشاد الواقعة وسط أفريقيا، حسبما قال حاكم منطقة لوكالة الأنباء الألمانية أمس الأول الجمعة.