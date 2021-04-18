البث الحي
سياسة|روسيا

التشيك تتهم الاستخبارات الروسية بتدبير انفجار قبل 6 سنوات وتطرد 18 دبلوماسيا

رئيس الوزراء التشيكي أكد أنه طُلب من الدبلوماسيين الروس المغادرة في غضون 48 ساعة (رويترز)
رئيس الوزراء التشيكي أكد أنه طُلب من الدبلوماسيين الروس المغادرة في غضون 48 ساعة (رويترز)
17/4/2021

أعلنت جمهورية التشيك طرد 18 من موظفي السفارة الروسية لديها، متهمة الاستخبارات الروسية في الضلوع بتفجير مخزن للذخيرة تابع للجيش التشيكي عام 2014، بينما ألمحت روسيا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق السفارة التشيكية في موسكو.

وأكد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش السبت أن بلاده قررت طرد 18 دبلوماسيا روسيا، موضحا في بيان أنهم يعملون لمصلحة المخابرات الروسية، وأن هناك شكوكا جدية بضلوعهم في تفجير مستودع ذخيرة بمنطقة فربتيس عام 2014.

وأوضح بابيش أن نائبه يان هاماتشيك أبلغ قرار ترحيل الدبلوماسيين إلى سفارة روسيا في براغ، مبينا أنه أعلم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان بقرار رئاسة الوزراء.

وأضاف بابيش أنه طُلب من الدبلوماسيين الروس المغادرة في غضون 48 ساعة.

وتابع البيان أن "الانفجار أدى إلى أضرار مادية جسيمة وشكل تهديدا خطيرا لحياة العديد من السكان المحليين، لكنه قبل كل شيء قتل اثنين من مواطنينا".

وأعرب هاماتشيك، الذي يشغل منصب وزير الداخلية ووزير الخارجية المؤقت، عن أسفه لأن الحادث "سيلحق ضررا بالعلاقات التشيكية الروسية".

وقال "نحن في وضع مشابه للوضع في بريطانيا بعد محاولة التسميم في سالزبوري عام 2018" في إشارة إلى تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال بمادة نوفيتشوك في بريطانيا.

ونفت روسيا ضلوعها في ذلك الحادث، لكن عمليات طرد متبادلة أدت إلى عودة حوالي 300 دبلوماسي إلى بلادهم.

وقال هاماتشيك إنه استدعى السفير الروسي ألكسندر زمييفسكي مساء السبت لإخطاره بالقرار.

الرد الروسي

في المقابل، قال مصدر في الخارجية الروسية إن جمهورية التشيك بطردها للدبلوماسيين الروس تريد أن تغلق سفارتها في موسكو، مضيفا أن براغ تدرك تماما التداعيات وكيفية رد موسكو على طرد دبلوماسييها.

وبدوره، قال فلاديمير جباروف نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي إن الاتهامات بتورط ضباط مخابرات روس في الانفجار "سخيفة"، مؤكدا أن بلاده سترد بالمثل.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2014، هزت عدة انفجارات مستودع الذخيرة في فربتيس جنوب شرقي براغ، مما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي شركة خاصة كانت تستأجر المستودع من الجيش.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قمة ثلاثية لبحث التوتر مع موسكو.. روسيا تحذر الناتو وتركيا من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة

حذرت روسيا من تداعيات قيام حلف الناتو، وضمنه تركيا، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، بينما يناقش غدا الرئيسان الفرنسي والأوكراني والمستشارة الألمانية مخاطر التصعيد بعد الحشد العسكري الروسي قرب حدود أوكرانيا.

أوكرانيا وروسيا تتبادلان طرد الدبلوماسيين واشتباكات بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو

قررت أوكرانيا، اليوم، طرد دبلوماسي روسي ردا على قرار سابق اتخذته موسكو بطرد قنصل أوكراني بعدما اتهمته بالتجسس، ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد بين قوات كييف والانفصاليين (شرقي أوكرانيا).

المزيد من سياسة

ناشونال إنترست: لماذا قد يتسبب اندلاع حرب كبرى بين الصين وأميركا في نهاية العالم؟

اعتبر تقرير أميركي صدر مؤخرا أن الصين تسعى لتصبح قوة عالمية الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي (رويترز)

ميديابارت: هنالك المزيد من المستبدين بالعالم لكن الشعوب تقاوم

الهند مثال على الدول التي تقوم على نظام انتخاببي استبدادي (رويترز)

بعضها مضاد للطائرات والغواصات.. سفن حربية بريطانية تستعد للتحرك إلى البحر الأسود مع تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا

سفينة حربية بريطانية تعبر مضيق البوسفور بإسطنبول في وقت سابق (وكالة الأناضول)

مسؤول بالمملكة ينفي.. فايننشال تايمز: محادثات سعودية إيرانية مباشرة جرت في بغداد لإصلاح العلاقات

الأكثر قراءة

قبل إلقائها في سلة المهملات.. تعرف على فوائد أكياس الشاي المستعملة

إضافة بضع أكياس من الشاي الأخضر، أو شاي البابونج والياسمين إلى ماء الاستحمام، تضمن لك حَمّاما مريحا للأعصاب (بيكسابي)

الضحك بالسخرية وإفزاع النجوم.. متى يتوقف رامز جلال وينصرف جمهوره؟

رغم الهجوم الموسمي المتكرر فإن برنامج رامز سرعان ما يحتل صدارة مواقع البحث (مواقع التواصل الاجتماعي)

سخرية على مواقع التواصل.. النظام السوري يحتفل بعيد جلاء الاحتلال الفرنسي في أكبر قاعدة روسية بالبلاد

لقطة من فيديو بثته وكالة سانا يظهر الجنود الروس أثناء حضورهم الاحتفال (الصحافة السورية)

هل انقلب السحر على الساحر.. بايدن يلجم نتنياهو ويحبط مساعيه لإفشال مفاوضات فيينا

(الجزيرة)