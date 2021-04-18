البث الحي
سياسة|فلسطين

بعد اعتقالها عددا من المرشحين.. إسرائيل تتجاهل طلبا أوروبيا لمراقبة الانتخابات الفلسطينية

يحاول الاحتلال الإسرائيلي عرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية (الجزيرة)
يحاول الاحتلال الإسرائيلي عرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية (الجزيرة)
18/4/2021

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد أن إسرائيل لم ترد على طلب دخول بعثة تابعة له إلى فلسطين لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة. جاء ذلك بعد يوم من اعتقال شرطة الاحتلال عددا من المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في القدس المحتلة.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين شادي عثمان إن "المطلوب من إسرائيل -حسب الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين ومنها اتفاق أوسلو عام 1995- تسهيل إجراء الانتخابات، بما يشمل وصول المراقبين وحركتهم كما هو منصوص عليه".

وأضاف أن إسرائيل لم ترد على طلب لدخول بعثة تحضيرية أوروبية، استعدادا لمراقبة الانتخابات الفلسطينية المقررة في مايو/أيار القادم.

ومضى قائلا "حتى اللحظة (ظُهر اليوم الأحد) إسرائيل لم تعط ردا على دخول البعثة التحضيرية، المكونة من 4 أشخاص".

وأكد أن المحاولات مستمرة كي يكون هناك رد بأسرع وقت ممكن، معلنا عن العمل على خيارات أخرى في حال جاء الرد بالرفض.

وأوضح أن مهمة البعثة التحضيرية هي الإعداد اللوجستي والترتيبات المطلوبة لحضور بعثة أخرى موسعة (لم يتم حتى الآن تقديم طلب لحضورها).

واستطرد بالقول إن "البعثة الموسعة يفترض أن تتواجد بفلسطين قبل يوم الاقتراع بأسبوع، وتضم عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي وخبراء أوروبيين".

وفي السياق، ذكرت وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمل جادو الشكعة أن وفدا يرأسه وزير الخارجية رياض المالكي بدأ اليوم الأحد جولة لعدد من الدول الأوروبية، وذكرت منها بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا، لتناول العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام الانتخابات.

وأوضحت -في حديثها لإذاعة صوت فلسطين (رسمية)- أن الجولة التي تستمر لغاية الخميس المقبل، يتخللها لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الأوروبيين وعلى رأسهم مفوض العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأفادت بأن أبرز القضايا المطروحة هي الانتهاكات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تجاه محاولة عرقلة ومنع الانتخابات في القدس، والإجراءات التي قام بها تجاه المرشحين بالمدينة.

اعتقال المرشحين

وأمس السبت، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس، بعدما منعت إقامة مؤتمر صحفي لفصائل فلسطينية حول الانتخابات.

ولم ترد إسرائيل حتى اليوم على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات بالقدس وفق آليات متفق عليها، جرت بموجبها انتخابات سابقة بالمدينة في أعوام 1996 و2005 و2006.

وأفادت مصادر صحفية في القدس، أن الشرطة الإسرائيلية منعت عقد المؤتمر الصحفي لمرشحي فصائل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وحزب الشعب الفلسطيني وحركة فتح، وذلك من أجل الانتخابات البرلمانية المقررة مايو/أيار المقبل، وقد اعتقلت الشرطة 3 مرشحين.

وأشارت المصادر إلى أن عقد المؤتمر كان يهدف لتأكيد المرشحين من مدينة القدس على موقفهم بضرورة إجراء الانتخابات في المدينة وآليات مشاركة المقدسيين فيها.

والمعتقلون -بحسب الصحفية كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون الفلسطيني الرسمي- هم أشرف الأعور وناصر قوس المرشحان عن قائمة حركة (فتح)، ورتيبة النتشة عن قائمة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسبوع الماضي 4 مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي، وهم حسن الورديان من بيت لحم (جنوب) وناجح عاصي من رام الله (وسط)، وهما مرشحان عن قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس.

كما اعتقل الاحتلال غادة أبو ربيع من القدس، وهي مرشحة عن قائمة "العاصفة" التابعة لحركة فتح، وظاهر كميل من جنين (شمال) مرشح قائمة "نبض البلد" المستقلة، والذي أفرج عنه لاحقا.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

وتواجه المؤسسات الفلسطينية في القدس -وخاصة التابعة للسلطة الفلسطينية رقابة شديدة من قبل السلطات الإسرائيلية على نشاطاتها وفعالياتها؛ إذ تم إغلاق عدد منها على مدى السنوات الماضية، ومن أبرز تلك المؤسسات تلفزيون فلسطين الرسمي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

اعتقال مئات الإسلاميين في بنغلاديش

الاعتقالات تأتي على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي نظمتها حركة "حفظة الإسلام" احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى بنغلاديش (الأوروبية)

توماس فريدمان: هذا ما شهِدته أنا وبايدن في أفغانستان بعد الغزو الأميركي

بايدن قرر سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول سبتمبر/أيلول المقبل (غيتي)

مستشار الرئيس الجزائري: فرنسا الاستعمارية عملت على نشر الأمية

مظاهرات الحراك الجزائري المستمر منذ عامين رفعت شعارات مناهضة لفرنسا (الأوروبية)

وزير الخارجية القطري يستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب

حسان دياب (يمين) استعرض مع وزير الخارجية القطري علاقات التعاون وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة (الصحافة القطرية)
الأكثر قراءة

12 ناديا أوروبيا كبيرا يتزعمهم ريال مدريد يعلنون إطلاق دوري السوبر الانفصالي والفيفا يرفض

فلورنتينو بيريز يقود البطولة الجديدة (رويترز)

لماذا حاولت واشنطن رشوة طياري المقاتلات الروسية ميغ-15؟

عدد من طائرات ميغ-15 في إحدى حظائر الطائرات بألبانيا (رويترز)

مايكل فاراداي.. الرجل الذي عَرِف العلم بالله!

ثالث حادث قطار في مصر بأقل من شهر.. فاجعة جديدة ورئيس هيئة سكك الحديد يقدم استقالته