كورونا.. السعودية تشترط التحصين من كورونا للحصول على تصريح العمرة والأردن يسمح بعودة صلاة الجمعة

اعتبرت السعودية الحصول على لقاح كورونا شرطا أساسيا لأداء العمرة، بينما سمح الأردن لمواطنيه بأداء صلاة الجمعة في المساجد وفقا للتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة الفيروس.

وذكر التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول حكومي أن التحصين من كورونا أصبح شرطا للحصول على تصريح أداء مناسك العمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن الشرط الأساسي لإصدار تصاريح العمرة والصلوات هو التحصين ضد الفيروس التاجي، موضحا أن هذا يعني إما التطعيم ضد العدوى بجرعتين من اللقاح، أو بجرعة أولى، أو التحصين الناجم عن التعافي من الإصابة بالوباء.

كما لفت المتحدث إلى إلزام خدمات الحجاج والمحال التجارية والمنشآت الاقتصادية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بإثبات تحصين جميع العاملين فيها ضد الفيروس.

ومؤخرا، أطلقت السعودية، تطبيقي "توكلنا"، و"اعتمرنا" عبر الهواتف النقالة، مشترطة تأكيد الراغب في أداء العمرة أو الصلاة بالحرمين، تلقيه لقاح كورونا من خلالهما، للحصول على تصريح بذلك.

وحتى صباح الأحد، بلغ إجمالي إصابات كورونا في السعودية 404 آلاف و970، منها 6 آلاف و823 وفاة، و388 ألفا و702 حالة تعاف.

وحول العالم، بلغت إصابات كورونا، لغاية عصر الأحد، 141 مليونا و535 ألفا، منها 3 ملايين و26 ألف وفاة، و129 مليونا و144 ألف حالة تعاف، وفق موقع "ورلدميتر" (Worldometers).

عودة صلاة الجمعة في الأردن

وفي الأردن، أعادت الحكومة قرار استثناء صلاة الجمعة من الحظر الأسبوعي الشامل، المفروض في البلاد منذ 10 مارس/آذار الماضي.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إنه "تقرر السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام، لمدة ساعة واحدة تحددها وزارة الأوقاف، شريطة التزام المصلين بالبروتوكول الصحي المعتمد".

وفي 10 مارس/آذار المنصرم، قررت الحكومة الأردنية فرض حظر تجوال شامل وكلي أيام الجمعة مع تعليق صلاة الجمعة، وتوسيع حظر التجوال الجزئي مساء في باقي الأيام، وقررت في الـ28 من الشهر ذاته، استمرار العمل بتلك القرارات حتى منتصف مايو/أيار المقبل.

وحتى صباح الأحد، بلغ إجمالي إصابات كورونا بالأردن 685 ألفا و973، منها 8 آلاف و246 وفاة، و638 ألفا و481 حالة تعاف.

غزة: أعلى حصيلة يومية للوفيات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، تسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف أولى الإصابات المحلية في أغسطس/آب الماضي.

وقالت الوزارة في بيان "تم تسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 761 منذ بداية الجائحة".

وأكد مدير مراكز الحجر المنزلي في وزارة الصحة، معتصم صلاح، أن هذا الرقم يمثل أكبر عدد وفيات تم تسجيله في القطاع.

وشهد قطاع غزة مؤخرا ارتفاعا مطردا في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، بعد أشهر لم تتجاوز فيها الإصابات اليومية حاجز 200 إصابة.

ووفق بيان الوزارة، فإن الإصابات ارتفعت خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بنسبة 5% تقريبا عن النسب اليومية، التي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين.

وأحصى القطاع نحو 90 ألف إصابة مؤكدة، بينما يمكث 305 مصابين حالاتهم حرجة في أقسام العناية المشددة في مستشفيات القطاع، التي تعاني عجزا كبيرا.

وأعلنت السلطات في قطاع غزة، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، مع بدء شهر رمضان عن حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية.

وتقضي تلك الإجراءات بمنع حركة المركبات ما بين الساعة السابعة مساء وحتى صباح اليوم التالي، مع استمرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى منع إقامة حفلات الزفاف وفتح بيوت العزاء والأسواق الشعبية.

ووصل قطاع غزة، حيث يعيش نحو مليوني نسمة في حصار إسرائيلي منذ نحو 14 عاما، أكثر من 80 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مصادر متعددة، وتم تحصين أكثر من 33 ألف شخص حتى اليوم.

أقل حصيلة للوفيات ببريطانيا

في المقابل، أظهرت بيانات رسمية تسجيل 10 وفيات بكورونا في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أقل عدد للوفيات اليومية منذ 9 سبتمبر/أيلول.

وتميل أعداد الوفيات المسجلة عادة إلى الانخفاض خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وجرى أيضا تسجيل 1882 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 2206 أمس.

ووفق البيانات، تلقى 32 مليونا و849 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح، ارتفاعا من 32 مليونا و693 ألفا أمس السبت.

إسرائيل تتخلى عن الكمامات

وفي إسرائيل، بدأ الأحد تطبيق قرار وزارة الصحة إلغاء إلزامية وضع الكمامات الواقية في الأماكن المفتوحة، بعد حصول أكثر من نصف السكان على اللقاح في واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

ولقحت إسرائيل بالكامل نحو 5 ملايين نسمة، الأمر الذي انعكس على أعداد الإصابات التي شهدت انخفاضا ملموسا مع تسجيل حوالى 200 إصابة يومية، في مقابل أكثر من 10 آلاف منتصف يناير/كانون الثاني.

ودفع هذا الانخفاض السلطات إلى إعادة فتح المدارس والحانات والمطاعم والسماح بالفعاليات في الأماكن المغلقة، التي لم يشملها قرار الخميس.

وأحصت إسرائيل التي سجلت قبل بضعة أشهر فقط أعلى معدلات للإصابة في العالم، 836 ألف إصابة و63 ألف وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في مارس/آذار العام الماضي.

احتجاجات بالأرجنتين على تعليق الدراسة

وفي أميركا الجنوبية، تظاهر المئات في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، احتجاجا على تعليق الحكومة الدراسة وجها لوجه، لزيادة تفشي وباء كورونا بالبلاد خلال الفترة الأخيرة.

وتجمع مئات الأشخاص عند مسلة (عمود) أوبيليسكو، وسط العاصمة بيونس آيرس، استجابة لدعوة معارضين، حيث تظاهروا ضد حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز، والإجراءات المتخذة بعد انتشار الوباء.

والخميس، أعلن الرئيس الأرجنتيني سلسلة من الإجراءات للتصدي لتفشي وباء كورونا، بعد أن وصلت الإصابات إلى مستويات عالية مؤخرا.

ومن هذه الإجراءات، تعليق الدراسة وجها لوجه، وذلك بعد شهرين من انطلاقه مباشرا وسط إجراءات احترازية، إلى جانب حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وإغلاق مراكز التسوق.

وحتى صباح الأحد، سجلت الأرجنتين أكثر من مليونين و267 ألف إصابة بكورونا، توفي منهم ما يزيد عن 59 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و342 ألفا.