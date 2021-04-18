إسرائيل واليونان توقعان أكبر صفقة عسكرية بينهما

وقعت إسرائيل واليونان أكبر صفقة عسكرية بينهما، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك في إطار علاقات عسكرية وأمنية توطدت خلال السنوات الماضية.

وقالت الوزارة اليوم الأحد إنه بموجب الصفقة ستقوم شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) الإسرائيلية بتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية وفقا لعقد قيمته حوالي 1.65 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها ستزود اليونان بطائرات تدريب جديدة من طراز "إم-346" (M-346)، وستتولى صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية والذي يضم عشرات الطائرات من طراز "إم-346″ (M-346)، و"تي-6" (T-6) لمدة 20 عاما تقريبا.

ومن رام الله، قال مدير مكتب الجزيرة وليد العمري إن الصفقة -التي وقعت في أثينا أول أمس الجمعة- تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني المتعمق بين إسرائيل واليونان، مشيرا إلى أنها تنقل هذه العلاقات إلى مرحلة جديدة.

وأضاف أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس احتفى بالصفقة، ورأى فيها تتويجا لعلاقات واتصالات مستمرة بين الجانبين منذ فترة طويلة.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شارك على مدى السنوات الماضية في مناورات استضافتها اليونان.

وأشار العمري إلى أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية هي الرابح الأكبر من الصفقة نظرا إلى المكاسب التي ستحققها من إدارة مركز تدريب متطور للقوات الجوية اليونانية.