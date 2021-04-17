بريطانيا تشيع اليوم جنازة الأمير فيليب وسط إجراءات احتزارية بسبب كورونا

يشيع اليوم السبت جثمان الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في جنازة ستقتصر على الأسرة الملكية، وذلك وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وقال قصر باكنغهام إن التشييع سيكون ظهر اليوم، وسيدفن جثمان الأمير في قلعة وندسور بالعاصمة لندن بعد إقامة قداس في كنيسة "القديس جورج".

ووفقا للبرنامج المعلن، ستكون هناك مسيرة جنائزية في أثناء نقل جثمان الأمير الذي توفي قبل أسبوع داخل القلعة نفسها عن 99 عاما، وسيتم الوقوف دقيقة صمت على مستوى المملكة المتحدة، وستنقل الجنازة مباشرة عبر محطات التلفاز البريطانية.

ومن المقرر أن يحضر الجنازة 30 ضيفا فقط، معظمهم أفراد من الأسرة الملكية، وذلك تطبيقا للإجراءات الصحية السارية حاليا في بريطانيا توقّيا من فيروس كورونا، وسيتعين على المشاركين ارتداء الكمامات.

وكان يفترض أن يحضر 800 مدعو جنازة الأمير فيليب داخل قلعة وندسور، لكن الإجراءات الصحية المطبقة فرضت حضور عدد محدود من المشيعين.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press)، من المقرر أن يشارك في الجنازة 700 عسكري من مختلف فروع الجيش البريطاني.

ولمنع احتشاد الناس، تقرر أن تتم كل مراسم الجنازة داخل قلعة وندسور التي تبعد 30 كيلومترا غرب لندن، ويعود تاريخها إلى 950 عاما.

جدل متصاعد

ومنذ وفاة زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قبل أسبوع، تصاعد الجدل بشأن الجنازة، خصوصا من سيحضرها ومن سيغيب عنها.

ومن المقرر أن يحضر جنازة دوق إدنبرة الراحل زوجته الملكة إليزابيث، وأبناؤها الأمراء الأربعة؛ تشارلز، وآن، وأندرو، وإدوارد، وسيسير أبناء الأمير الراحل خلف عربة "لاند روفر" ستحمل النعش.

كما سيحضرها الأمير هاري حفيد الملكة، الذي لن يرتدي وعمه الأمير أندرو البزة العسكرية الرسمية التي جرت العادة أن يرتديها أفراد الأسرة الملكية في مثل هذه المناسبات في تقليد يعود إلى القرن 19.

وكان الأمير هاري فقد جميع رتبه وصفاته العسكرية بانسحابه الطوعي من العائلة بعد زواجه بميغان ماركل.

أما الأمير أندرو فقد اعتزل الحياة العامة قبل عامين إثر قضية أخلاقية.

وستكون الجنازة ذات طابع عسكري وملكي في الوقت نفسه، وذلك بالنظر إلى الأمير الراحل إذ كان ضابطا في سلاح البحرية، وفردا من العائلة المالكة.

وعلى الرغم من أنه لا يضطلع بدور رسمي، فقد كان الأمير فيليب دوق إدنبرة، أحد أكثر الشخصيات نفوذا في العائلة المالكة على مدى أكثر من 70 عاما، ودام زواجه بالملكة إليزابيث 73 عاما.