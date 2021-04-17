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سياسة|فلسطين

منع أي فعاليات بالقدس.. الاحتلال يعتقل 3 مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية

سلطات الاحتلال تكثف اعتقالاتها بالتزامن مع الانتخابات الفلسطينية المرتقبة (الجزيرة)
سلطات الاحتلال تكثف اعتقالاتها بالتزامن مع الانتخابات الفلسطينية المرتقبة (الجزيرة)
17/4/2021

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية اليوم السبت 3 مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس، بعدما منعت إقامة مؤتمر صحفي لفصائل حول الانتخابات.

وأفادت مصادر صحفية في القدس، لوكالة الأناضول، بأن الشرطة الإسرائيلية منعت عقد المؤتمر الصحفي لمرشحي فصائل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بشأن الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، واعتقلت 3 مرشحين.

وأشارت المصادر إلى أن عقد المؤتمر كان يهدف لتأكيد المرشحين من مدينة القدس على موقفهم بضرورة إجراء الانتخابات في المدينة، وآليات مشاركة المقدسيين فيها.

والمعتقلون بحسب الصحفية كريستين ريناوي، مراسلة التلفزيون الفلسطيني الرسمي، هم: أشرف الأعور وناصر قوس المرشحان عن قائمة حركة فتح، ورتيبة النتشة عن قائمة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني.

وكان من المفترض أن يُعقد المؤتمر في فندق وسط مدينة القدس، بحسب ريناوي.

وأفادت ريناوي بأن عددا من الفلسطينيين اعتصموا في شارع صلاح الدين وسط المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية بعد منع عقد المؤتمر.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن مخابرات الاحتلال أبلغت إدارة فندق السانت جورج بمنع إقامة أي نشاط يتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية أو داعم لها، وسلمتهم قرارا من وزير الأمن الداخلي بمنع إقامة هذه النشاطات.

وأدانت حركة فتح الاعتقالات، وطالب المتحدث باسم الحركة وعضو مجلسها الثوري إياد نصر في بيان صحفي، المجتمع الدولي بضرورة إلزام سلطات الاحتلال بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والسماح بعقد الانتخابات الفلسطينية ترشحا وانتخابا في مدينة القدس، مؤكدا الالتزام بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة والتمسك بالثوابت الوطنية.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية فلسطينية يوم 22 مايو/أيار المقبل، ومن ثمّ ستجرى انتخابات رئاسية يوم 31 يوليو/تموز المقبل.

وتواجه المؤسسات الفلسطينية في القدس، وخاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، رقابة شديدة من قبل السلطات الإسرائيلية على نشاطاتها وفعالياتها، إذ تم إغلاق عدد منها على مدى السنوات الماضية، ومن أبرز تلك المؤسسات تلفزيون فلسطين الرسمي.

المصدر : وكالة الأناضول

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