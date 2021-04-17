مصادر مقربة من المفاوضات قالت إن الأطراف المشاركة ستحدد في هذه الجلسة طريقة التفاوض في المرحلة المقبلة

كشف مسؤول روسي أن اللجنة المشتركة التي تمثل مختلف أطراف الاتفاق النووي ستجتمع خلال ساعات، في حين جددت واشنطن إدانتها لإعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن الأطراف المعنية بالبرنامج النووي الإيراني اتفقت على عقد اجتماع رسمي للجنة المشتركة خلال ساعات، بالإضافة إلى اجتماع الخبراء المنعقد أصلا.

تقدم بطيء

وأوضح المسؤول الروسي -في تغريدة- أن محادثات فيينا تحقق تقدما بطيئا، ولكنه منتظم، وهو ما دفع الأطراف إلى اتخاذ قرار دعوة اللجنة المشتركة للانعقاد.

وقالت مصادر مقربة من المفاوضات إن الأطراف المشاركة ستحدد في هذه الجلسة طريقة التفاوض في المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت الخارجية الإيرانية انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة اليوم السبت ومشاركة الوفد الإيراني فيه؛ لبحث نتائج اجتماعات اللجان التقنية وكيفية استمرار المفاوضات.

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قد أعلن أن إيران حصلت على أول إنتاج من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية، وقال إنها تنتج 9 غرامات كل ساعة.

وتتزامن الخطوة مع اجتماعات فيينا بين إيران والدول الكبرى الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

إشارات إيجابية

وقال مراسل الجزيرة من فيينا محمد البقالي، إن اجتماع اليوم سيضع جدول أعمال لسير هذه المفاوضات على وقع التقدم الحاصل في المفاوضات التقنية، وفقا لتصريحات المسؤول الروسي.

وأضاف أن المعنيين ينظرون لاجتماع اليوم على أنه إشارة إيجابية، وأن تمكن الأطراف من مواصلة الاجتماعات وعدم المغادرة، وصولا إلى الحديث عن تقدم ولو بطيء في المفاوضات؛ يعني أن هناك شيئا ما يختمر، وأن الإعلان الإيراني الأخير بشأن رفع نسبة التخصيب لم يدفع الأطراف الأخرى إلى الباب المسدود.

وذكر المراسل -نقلا عن مصادر- أن إيران أبدت مرونة دبلوماسية في اجتماعات البارحة.

خطوة استفزازية

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% خطوة استفزازية تأخذها واشنطن على محمل الجد، ويجب أن تكون دول 5+1 متحدة في رفض ذلك.

وأضافت ساكي -في مؤتمر صحفي- أن هناك محادثات غير مباشرة جارية في فيينا، وكانت قد بدأت الأسبوع الماضي، ونتوقع أن تكون هذه المحادثات صعبة وطويلة، ولكننا ما زلنا نعتقد أنها تمثل خطوة إلى الأمام، مشيرة إلى أن الإعلان الإيراني يشكك في جدية طهران في المحادثات غير المباشرة الجارية حاليا في فيينا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال أمس الجمعة إن خطة إيران لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% لا تفيد، لكنه أعرب عن سعادته بانخراط طهران في المحادثات غير المباشرة بشأن العودة للاتفاق النووي.

وقال بايدن -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في واشنطن- إنه من السابق لأوانه الحكم على نتيجة المحادثات.

من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن إعلان إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يتعارض مع المحادثات الجارية في فيينا، ورأى أن هذا القرار غير مبرر، ويبعث على القلق.

كما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة إن محادثات فيينا الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني ستستمر بضعة أيام، وتعقبها فترة توقف حتى يتسنى للمسؤولين الإيرانيين والأميركيين العودة إلى بلادهم للتشاور.

ويرأس الاتحاد الأوروبي الاجتماعات التي تعقد في فيينا بين الأطراف المتبقية في الاتفاق، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، ويقيم وفد الولايات المتحدة -التي انسحبت من الاتفاق في فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب- في فندق قريب، مع رفض إيران إجراء محادثات مباشرة.

ثرثرة إسرائيلية

في هذه الأثناء، قالت "القناة 12" الإسرائيلية إن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بالكف عن الثرثرة والتباهي بعملياتها ضد إيران.

وأضافت القناة أن الإدارة الأميركية بعثت برسالة إلى القيادة الإٍسرائيلية أوضحت فيها خطورة الثرثرة في هذا الشأن، وإنها تضر بالولايات المتحدة في المفاوضات.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أعربت عن قلقها من التسريبات والتصريحات الإٍسرائيلية الأخيرة بهذا الخصوص.

وتساءلت القناة عما إذا كان الهدف من وراء هذه التسريبات هو التأثير على واشنطن في مباحثات فيينا، أم إن نتنياهو يستخدمها كورقة داخلية.