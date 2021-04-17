آخر معاقل الحكومة شمالي اليمن.. تعرف على أهم محطات معركة مأرب

قالت وسائل إعلام سعودية إن التحالف دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط، في حين أعلن الحوثيون قصف مطار أبها (جنوب غربي السعودية) بطائرة مسيرة.
مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث حثّ أطراف النزاع على قبول خطّته للسلام، مؤكدا أنها حازت دعم المجتمع الدولي.
خلفت معركة مأرب -المدينة الإستراتيجية الغنيّة بالنفط- مئات القتلى حتى الآن، وسقط في الإجمال عشرات آلاف الضحايا خلال 6 أعوام من الحرب في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة منذ عام 2015 من تحالف عسكري تقوده الرياض.
وفيما يأتي أهم محطات الهجوم الذي أطلقه الحوثيون بداية فبراير/شباط الماضي للسيطرة على مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة شمالي اليمن، التي تسيطر عليها قوات حكومية مدعومة من قوات التحالف.
اتهم مسؤولون عسكريون حكوميون الحوثيين باستعمال المدنيين دروعا بشرية.
قتل في المعارك 22 عنصرا من القوات الحكومية، بينهم قائد القوات الخاصة في مأرب، و28 عنصرا من الحوثيين.
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحوثيين إلى وقف هجومهم والجنوح إلى السلام.
قتل نتيجة الاشتباكات وغارات التحالف ما لا يقل عن 90 عنصرا؛ 32 منهم من القوات الحكومية والقبائل الموالية لها.
اقترحت الرياض وقف إطلاق نار شامل "تحت إشراف الأمم المتحدة"، ورفضه الحوثيون على الفور.
أعلن مسؤولان حكوميان سقوط 70 قتيلا خلال 24 ساعة، وتركزت المعارك على جبهتي الكسارة والمشجح (شمال غربي مأرب)، وفي جبل مراد (جنوبها).
حثّ مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث أطراف النزاع على قبول خطّته للسلام، مؤكدا أنها حازت دعم المجتمع الدولي.
أكدت مصادر عسكرية أن معارك جديدة قرب مأرب خلّفت 96 قتيلا في صفوف القوات الحكومية والحوثيين خلال آخر 48 ساعة.