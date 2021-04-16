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سياسة

الاحتلال يشن غارات جوية على قطاع غزة

جيش الاحتلال أعلن أنه أُطلق صاروخ من قطاع غزة في اتجاه جنوب إسرائيل مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.

غارة جوية إسرائيلية سابقة على قطاع غزة (رويترز-أرشيف)
غارة جوية إسرائيلية سابقة على قطاع غزة (رويترز-أرشيف)
16/4/2021

شنت طائرات حربية إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة غارات على مواقع في قطاع غزة، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

ولم يُصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيبا فوريا على الغارات، لكنه سبق أن قال إنه رصد مساء أمس قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن أن سكانا من مدينة سديروت (الواقعة شمال قطاع غزة) احتموا في الملاجئ.

وأوضح متحدث باسم المجلس الإقليمي لمنطقة شاعر هنيغف المحاذية لقطاع غزة أن المقذوف سقط في منطقة غير مأهولة، ولم يخلف ضحايا أو خسائر.

والشهر الماضي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا في القطاع الساحلي، قال إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بزعم إطلاق صواريخ من غزة.

المصدر : وكالات

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