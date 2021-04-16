الاحتلال يشن غارات جوية على قطاع غزة

جيش الاحتلال أعلن أنه أُطلق صاروخ من قطاع غزة في اتجاه جنوب إسرائيل مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.

شنت طائرات حربية إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة غارات على مواقع في قطاع غزة، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

ولم يُصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيبا فوريا على الغارات، لكنه سبق أن قال إنه رصد مساء أمس قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن أن سكانا من مدينة سديروت (الواقعة شمال قطاع غزة) احتموا في الملاجئ.

وأوضح متحدث باسم المجلس الإقليمي لمنطقة شاعر هنيغف المحاذية لقطاع غزة أن المقذوف سقط في منطقة غير مأهولة، ولم يخلف ضحايا أو خسائر.

والشهر الماضي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا في القطاع الساحلي، قال إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بزعم إطلاق صواريخ من غزة.