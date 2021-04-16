أثار قرار محكمة جنح النزهة بالعاصمة المصرية القاهرة أمس الخميس ببراءة نهى الإمام -الوكيلة العامة بالنيابة الإدارية والشهيرة بـ "سيدة المحكمة"- في واقعة تعديها على ضابط شرطة في شهر أغسطس/آب الماضي؛ عاصفة من التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

وكانت القضية قد بدأت بانتشار فيديو -نهاية شهر أغسطس/آب- على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم -يعمل ضمن قوة تأمين محكمة مصر الجديدة- وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن يتطور الأمر إلى قيامها بإهانته وسبه فضلا عن خلع شارة الرتبة الشرطية الخاصة به.

وجاء منطوق الحكم حضوريا ببراءة المتهمة من الاتهام الأول وهو إهانة الضابط، ومن التهمة الثانية وهي التعدي عليه بالقوة والعنف، وحبسها شهرا عن التهمة الثالثة وهي التصوير بدون تصريح، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من حين يكون الحكم نهائيا.

محكمة جنح النزهة تقضي ببراءة المستشارة بالنيابة الإدارية نهى الإمام في واقعة تعديها على ضابط شرطة قوة تأمين محكمة مصر الجديدة pic.twitter.com/ZaCrxAPo46 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 15, 2021

البراءة كانت لانتفاء المسئولية الجنائية وعدم توافر الإدراك النفسي لدى سيدة المحكمةـ حيث قدم محاميها ما يفيد أنها تعالج في أحد المصحات النفسية

فهنا رغم توافر ماديات الجريمة " الاعتداء على أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفيته ولكن لم يتوافر الإدراك الكافي — sherif othman (@sherifothman3) April 15, 2021

براءة "سيدة المحكمة" أثارت عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وإن تباينت ردود الأفعال على حكم المحكمة، حيث اعترض البعض على الحكم، وخاصة أن اعتداء السيدة على الضابط مسجل بالصوت والصورة، ووصل الأمر إلى وصفها له بأنه "زبالة"، فيما رأى البعض أن الحكم انتصر للسيدة الشجاعة التي رفضت تجاوز ضابط الشرطة في حقها.

وجانب آخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رأى أن الأمر في النهاية مجرد صراع بين أصحاب السلطات بمصر، وانتهى بفوز القضاء على الشرطة وهو أمر متوقع، وتساءل بعضهم عن موقف الضابط والنيابة والمحكمة لو لم تكن "سيدة المحكمة" تعمل مستشارة بالنيابة الإدارية وكانت من عامة الشعب؟

براءه سيده المحكمه معالي المستشاره المعتديه علي ضابط الشرطه المكلف بحراسة المحكمه ..والمصور صوت وصوره التعدي والتهديد والوعيد ونزع الرتب العسكريه من كتفه والتزامه الادب..؟! Error — Yassmin El-Nakib 𓂀 (@YassminElnakib) April 15, 2021

١٠٠ مليون مواطن شافوا الواقعه صوت وصوره وفي الاخر براءه طب ازاي مش فاهم

عموما انا بعتذر لك يابني وحقك هيرجع ثقه في الله pic.twitter.com/nEkNmWbqzb — حفيد احمس✋ (@35qHbTMBkQ5N1bt) April 15, 2021

@AlsisiOfficial #سعادة_وزير_العدل

تجتاح السوشيال غضب عارم لبراءة السيدة التى لقبت ب "سيدة المحكمة"

فالجميع قرأ وشاهد الحدث منذ شهور

ورسالتي ليست بشأن القضية نفسها

ولكن الانطباع وفقدان الثقة الذى بدأ يتسرب لقلوب الاغلبية العظمى بالقضاء ونزاهته

انصاف الضابط انصافا للقضاء المصري — Mohamed (@45mogaber) April 16, 2021

براءة #سيدة_المحكمة صفعه علي وجهه القانون في مصر وتأكيد علي تأليه السلك القضائي ومسخرة بكل المقاييس المحترم الخلوق #وليد_عسل المقدم صاحب الواقعة صديق شخصي أنسان من الدرجة الأولي حصل بينا مكالمه اليوم بعدها تأكدت أننا بالتعريض والفساد نقتل محترمينا نفسيا ، عاش قضاء مصر معرضا . https://t.co/9vViwlzn6K — eng/ahmad zakey (@AhmadZakey1) April 16, 2021

البراءة وحدها لا تكفي

لازم وزارة الداخلية تعتذر لوزارة العدل

وياخدوا على نفسهم عهد بأنه :

أي ظابط يتضرب من أي مستشار

لا يتضجر ولا يتأفف ولا يشتكي

بل ويقول كمان .. ضرب الحببب !! #سيدة_المحكمة pic.twitter.com/o5Jz9qQdQP — وطن يعني سجن (@quality1144) April 15, 2021

هو احنا ليه بنزعل من مسلسلات البلطجة وواحدة زي دي تاخد براءة وايه الثغرات اللي موجودة في القانون تخلينا نتقهر بالشكل ده #سيدة_المحكمة pic.twitter.com/f7J2uMWf8y — mohamed (@mohamed64881328) April 15, 2021

#سيدة_المحكمة

أخيراً محكمة جنح النزهة تحكم ببراءة سيدة المحكمة من تهمة الاعتداء علي ضابط شرطة حرس المحكمةوانا أطالب بمحاكمة الضابط علي ما ارتكبه من عنف بحقهاوملامسته جسدها هو والعساكر بأمر منه مبروك البراءة فأنت سيدة عظيمه رفضت الإهانة وتصدت لعنف بزي رسمي#جوعي_للعدل pic.twitter.com/JGfvSglUUx — Trek Khater (@tarek_khater) April 15, 2021

#سيدة_المحكمة كانت مخطئة بعدم ارتداء الكمامة

ولكن معها حصانة قضائية وهناك طرق قانونية لاثبات المخالفة

لكن إن الظابط ينتش الموبايل من ايدها .. ماينفعش لان اكيد عليه خصوصيات واكيد هو هايشوفها وممكن يساومها بعد كده

ورد فعلها رائع .. انا ضد اي تجاوز من #الشرطة فهم ليسوا فوق القانون. — 🅰nonymous™ (@egy_anonymous) April 15, 2021

#سيدة_المحكمة ، الكوسه قبل القانون ، القانون ده يطبق علي المواطن العادي الضعيف ، زي ما قال الزند انهم أسياد البلد ، المشكلة بعد كده ان الظابط ده ممكن يطلع غضبه الي القانون لم ينصفه علي اي مواطن ليس له واسطة و مركز ليرد لنفسه اعتباره ، نفس بشرية طبيعية و يحيا العدل الزندي pic.twitter.com/qmhuSP9cLM — Yahia مصر أم الدنيا (@Goldegypt) April 15, 2021

و طبعا شئ معروف في مصر

ترتيب هرم السلطة

1_جيش

2_قضاء

3_شرطة

ومبروك للمستشارة #سيدة_المحكمة على البراءة بعد الإعتداء على ضابط شرطة 😏#مصر #السيسى#مصر_السيسى#ثوره_شعب_تنقذ_النيل — ‏تايسون | Tyson‎‏ 🇪🇬 (@Ahmed_Ali_EGY) April 15, 2021

أهانت ضابطًا ومزقت شارة رتبته ثم حصلت على البراءة.. ماذا لو كانت "سيدة المحكمة" مواطنة عادية أو بائعة جائلة وفعلت فعلتها؟ Welcome to Egypt pic.twitter.com/wkWjO2F6f0 — مُعْتَزٌ🇦🇹⚽ (@Mo3taz0_0) April 15, 2021

فاكرين السلطة التنفيذية لما حاولت الهجوم علي السلطة القضائية في دولة اللاقانون

انهارده محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار حكمت ببراءة المستشارة نهى الإمام طبعا براءة وهي دي مصر السيسي لو لسه عندكم امل فساد السلطات نهاية الامم#سيدة_المحكمة pic.twitter.com/FfvDZWzxTo — خالد نيويورك (@KhaledEibid) April 15, 2021

القضاة والمستشارين وظباط الجيش والشرطة كلهم من #اصحاب_العزبه والمشاكل فيما بينهم بتخضع لقوة معارف كلا منهم في الاخر يولعوا في بعض اما بالنسبة للشعب الغلبان فهو من #عمال_العزبه فلو كان طرف في مشكلة مع اي منهَم كان انفرم. — أُصْلان (@Arandas_25) April 15, 2021

وكانت النيابة العامة المصرية قد أفرجت عن السيدة نهى الإمام عقب الحادث بدعوى مراعاة معاناتها من "ظروف صحية نفسية"، وقالت النيابة -في بيانها- إنها ارتأت "بعد استجواب المتهمة إخلاء سبيلها إذا سددت ضمانا ماليا (كفالة) قدره ألفا جنيه، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية".

وبعدها أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية -في شهر سبتمبر/أيلول الماضي- إحالة الأستاذة نهى الإمام الوكيلة العامة بالنيابة الإدارية للمعاش، إعمالا لأحكام القانون، وقال فريق دفاعها إن موكلته هي التي تقدمت بطلب إحالتها للمعاش وقدمت استقالتها.

وبدأت محكمة جنح النزهة -نهاية شهر سبتمبر/أيلول- جلسات محاكمة نهى الإمام بتهمة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، واستمر تداول القضية ما يقرب من 9 شهور، حتى أصدرت المحكمة أمس الخميس حكمها ببراءة "سيدة المحكمة" من تهم إهانة الضابط وتعديها عليه بالقوة والعنف.