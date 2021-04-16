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جدل بمواقع التواصل بعد براءة عضوة بالنيابة المصرية اعتدت على ضابط شرطة

عضوة النيابة الإدارية أهانت ضابط الشرطة لكنها نالت حكما بالبراءة (مواقع التواصل)
عضوة النيابة الإدارية أهانت ضابط الشرطة لكنها نالت حكما بالبراءة (مواقع التواصل)
عمرو جمال - القاهرة
16/4/2021-|آخر تحديث: 17/4/202110:04 AM (مكة المكرمة)

أثار قرار محكمة جنح النزهة بالعاصمة المصرية القاهرة أمس الخميس ببراءة نهى الإمام -الوكيلة العامة بالنيابة الإدارية والشهيرة بـ "سيدة المحكمة"- في واقعة تعديها على ضابط شرطة في شهر أغسطس/آب الماضي؛ عاصفة من التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

وكانت القضية قد بدأت بانتشار فيديو -نهاية شهر أغسطس/آب- على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم -يعمل ضمن قوة تأمين محكمة مصر الجديدة- وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن يتطور الأمر إلى قيامها بإهانته وسبه فضلا عن خلع شارة الرتبة الشرطية الخاصة به.

وجاء منطوق الحكم حضوريا ببراءة المتهمة من الاتهام الأول وهو إهانة الضابط، ومن التهمة الثانية وهي التعدي عليه بالقوة والعنف، وحبسها شهرا عن التهمة الثالثة وهي التصوير بدون تصريح، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من حين يكون الحكم نهائيا.

 

 

 

 

براءة "سيدة المحكمة" أثارت عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وإن تباينت ردود الأفعال على حكم المحكمة، حيث اعترض البعض على الحكم، وخاصة أن اعتداء السيدة على الضابط مسجل بالصوت والصورة، ووصل الأمر إلى وصفها له بأنه "زبالة"، فيما رأى البعض أن الحكم انتصر للسيدة الشجاعة التي رفضت تجاوز ضابط الشرطة في حقها.

وجانب آخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رأى أن الأمر في النهاية مجرد صراع بين أصحاب السلطات بمصر، وانتهى بفوز القضاء على الشرطة وهو أمر متوقع، وتساءل بعضهم عن موقف الضابط والنيابة والمحكمة لو لم تكن "سيدة المحكمة" تعمل مستشارة بالنيابة الإدارية وكانت من عامة الشعب؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكانت النيابة العامة المصرية قد أفرجت عن السيدة نهى الإمام عقب الحادث بدعوى مراعاة معاناتها من "ظروف صحية نفسية"، وقالت النيابة -في بيانها- إنها ارتأت "بعد استجواب المتهمة إخلاء سبيلها إذا سددت ضمانا ماليا (كفالة) قدره ألفا جنيه، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية".

وبعدها أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية -في شهر سبتمبر/أيلول الماضي- إحالة الأستاذة نهى الإمام الوكيلة العامة بالنيابة الإدارية للمعاش، إعمالا لأحكام القانون، وقال فريق دفاعها إن موكلته هي التي تقدمت بطلب إحالتها للمعاش وقدمت استقالتها.

وبدأت محكمة جنح النزهة -نهاية شهر سبتمبر/أيلول- جلسات محاكمة نهى الإمام بتهمة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، واستمر تداول القضية ما يقرب من 9 شهور، حتى أصدرت المحكمة أمس الخميس حكمها ببراءة "سيدة المحكمة" من تهم إهانة الضابط وتعديها عليه بالقوة والعنف.

 

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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