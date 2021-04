على هامش اجتماع رباعي بقبرص.. وزير خارجية إسرائيل يلتقي قرقاش

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي اليوم الجمعة، أنه التقى في قبرص أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات.

وجاء اللقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية إسرائيل وقبرص واليونان والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في مدينة بافوس القبرصية، لبحث سبل تطوير المصالح الإستراتيجية والإقليمية لدولهم.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي على تويتر، سعادته بلقاء أنور قرقاش على هامش اجتماع قبرص.

1/2

Happy to meet Anwar Gargash, diplomatic advisor to the President of the #UAE, in Cyprus this morning ahead of the #Paphos2021 quadrilateral meeting. pic.twitter.com/6bef5GuTH9

— גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) April 16, 2021