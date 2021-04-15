لم نناطح نظاما.. احتجاب موقع "مصر العربية" بسبب عراقيل السلطة

داهم رجال أمن مصريون بزي مدني مقر موقع “مصر العربية” وسط القاهرة عصر الثلاثاء، وطالبوا العاملين فيه بتسليم أجهزتهم وإيقاف العمل عليها، قبل أن يحتجزوا رئيس تحرير الموقع.
أعلن موقع مصر العربية الإخباري المستقل توقفه عن العمل وقرر الاحتجاب، بسبب ما قال إنها عراقيل قانونية تمنعه من استمرار العمل.
وجاء في بيان أصدره الموقع أمس الأربعاء "تستأذن أسرة تحرير موقع مصر العربية قرّاءها الأعزاء في الاحتجاب اعتبارا من اليوم".
وحمل البيان توقيع الصحفي عادل صبري رئيس تحرير الموقع، والذي قال "تحملنا خلال الشهور الثمانية الماضية المشاق من أجلكم، فلم تكلل جهودنا بالنجاح، ولم نحصل إلا على وعود متكررة بالعودة، فآثرنا الاستئذان بهدوء إلى أن تسمح الأقدار بعودتنا".
وأضاف صبري "نحن في نهاية المطاف نمثل جهد أفراد لم يناطحوا نظاما ولا يزاحمون آخرين على مكاسبهم، بل حاولنا ألّا تنخلع عن عقولنا المهنية التي ستظل يقينًا باقية، لأننا لا نملك غيرها".
وأوضح البيان أن فريق العمل التزم خلال السنوات السبع الماضية بالمعايير المهنية الدولية وميثاق الشرف الصحفي الذي يلتزم به كبار الصحفيين المصريين، إيمانا بأن الموقع ملك لقرائه، فلا رأي في الخبر، مع حق جميع القراء في التعبير عن أفكارهم بحرية في حدود القانون والأعراف العامة.
وأشار إلى أن الموقع تم حجبه منذ 4 سنوات، تلاه تعرض رئيس التحرير للاعتقال لنحو عامين ونصف العام، وأثناء ذلك توقف العمل بالموقع، إلى أن أصر عدد من المخلصين من المنتمين له على مواصلة الكتابة والنشر بجهد طوعي، آملين أن تنتهي الدولة من تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية وفقا للدستور والقانون.
وأكد أنه بعد إخلاء سبيل رئيس التحرير، لم تتوقف المقابلات مع نقيب الصحفيين والمراسلات الرسمية مع الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية)، في محاولات قانونية وودية لاستعادة العمل بالموقع.
ووجه البيان الشكر للزملاء الذين تفرقوا من بعد أزمة الإغلاق، كما شكر من تطوعوا للعمل حتى اللحظات الأخيرة في الموقع، وكل من حاول استمرار الموقع في العمل.
بعد حجبه منذ 4 سنوات وتعرض رئيس تحريره للاعتقال.. موقع "#مصر_العربية" يقرر الاحتجاب عن متابعيه بدءًا من اليوم لما وصفه بفشل تقنين أوضاعه pic.twitter.com/jC2RgSYN9Z
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 14, 2021
وفي أبريل/نيسان 2018 داهم رجال أمن مصريون بزي مدني مقر موقع "مصر العربية" وسط القاهرة، وطالبوا العاملين فيه بتسليم أجهزتهم وإيقاف العمل عليها، قبل أن يحتجزوا رئيس تحرير الموقع الذي غرمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب نشره تقريرا اعتبر "مهينا للمصريين".
وكان المجلس قد قضى بتغريم موقع "مصر العربية" 50 ألف جنيه (الدولار أقل من 16 جنيها) على خلفية نشره ترجمة لتقرير حمل عنوان "نيويورك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات"، وهو ما اعتبره المجلس إهانة للمصريين.
وكان التقرير الأميركي يتحدث عن خروقات شهدتها الانتخابات الرئاسية التي شهدت مقاطعة واسعة لعدم وجود منافسين للرئيس عبدالفتاح السيسي.
يذكر أن "مصر العربية" موقع إخباري يهتم بالشأن المصري وبمحيط مصر العربي والإسلامي، ويقول إنه ينحاز إلى قيم ومبادئ ثورة 25 يناير 2011، وقضايا الاستقلال الوطني. وقد انطلق الموقع مطلع 2013، وهو ضمن مئات المواقع التي حجبها النظام المصري في السنوات الماضية.