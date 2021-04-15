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سياسة|مصر

لم نناطح نظاما.. احتجاب موقع "مصر العربية" بسبب عراقيل السلطة

الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية (الجزيرة)
الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية (الجزيرة)
15/4/2021

أعلن موقع مصر العربية الإخباري المستقل توقفه عن العمل وقرر الاحتجاب، بسبب ما قال إنها عراقيل قانونية تمنعه من استمرار العمل.

وجاء في بيان أصدره الموقع أمس الأربعاء "تستأذن أسرة تحرير موقع مصر العربية قرّاءها الأعزاء في الاحتجاب اعتبارا من اليوم".

وحمل البيان توقيع الصحفي عادل صبري رئيس تحرير الموقع، والذي قال "تحملنا خلال الشهور الثمانية الماضية المشاق من أجلكم، فلم تكلل جهودنا بالنجاح، ولم نحصل إلا على وعود متكررة بالعودة، فآثرنا الاستئذان بهدوء إلى أن تسمح الأقدار بعودتنا".

وأضاف صبري "نحن في نهاية المطاف نمثل جهد أفراد لم يناطحوا نظاما ولا يزاحمون آخرين على مكاسبهم، بل حاولنا ألّا تنخلع عن عقولنا المهنية التي ستظل يقينًا باقية، لأننا لا نملك غيرها".

وأوضح البيان أن فريق العمل التزم خلال السنوات السبع الماضية بالمعايير المهنية الدولية وميثاق الشرف الصحفي الذي يلتزم به كبار الصحفيين المصريين، إيمانا بأن الموقع ملك لقرائه، فلا رأي في الخبر، مع حق جميع القراء في التعبير عن أفكارهم بحرية في حدود القانون والأعراف العامة.

وأشار إلى أن الموقع تم حجبه منذ 4 سنوات، تلاه تعرض رئيس التحرير للاعتقال لنحو عامين ونصف العام، وأثناء ذلك توقف العمل بالموقع، إلى أن أصر عدد من المخلصين من المنتمين له على مواصلة الكتابة والنشر بجهد طوعي، آملين أن تنتهي الدولة من تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية وفقا للدستور والقانون.

وأكد أنه بعد إخلاء سبيل رئيس التحرير، لم تتوقف المقابلات مع نقيب الصحفيين والمراسلات الرسمية مع الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية)، في محاولات قانونية وودية لاستعادة العمل بالموقع.

ووجه البيان الشكر للزملاء الذين تفرقوا من بعد أزمة الإغلاق، كما شكر من تطوعوا للعمل حتى اللحظات الأخيرة في الموقع، وكل من حاول استمرار الموقع في العمل.

وفي أبريل/نيسان 2018 داهم رجال أمن مصريون بزي مدني مقر موقع "مصر العربية" وسط القاهرة، وطالبوا العاملين فيه بتسليم أجهزتهم وإيقاف العمل عليها، قبل أن يحتجزوا رئيس تحرير الموقع الذي غرمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب نشره تقريرا اعتبر "مهينا للمصريين".

وكان المجلس قد قضى بتغريم موقع "مصر العربية" 50 ألف جنيه (الدولار أقل من 16 جنيها) على خلفية نشره ترجمة لتقرير حمل عنوان "نيويورك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات"، وهو ما اعتبره المجلس إهانة للمصريين.

وكان التقرير الأميركي يتحدث عن خروقات شهدتها الانتخابات الرئاسية التي شهدت مقاطعة واسعة لعدم وجود منافسين للرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن "مصر العربية" موقع إخباري يهتم بالشأن المصري وبمحيط مصر العربي والإسلامي، ويقول إنه ينحاز إلى قيم ومبادئ ثورة 25 يناير 2011، وقضايا الاستقلال الوطني. وقد انطلق الموقع مطلع 2013، وهو ضمن مئات المواقع التي حجبها النظام المصري في السنوات الماضية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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