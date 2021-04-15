فرنسا توصي رعاياها بمغادرة باكستان بسبب "تهديدات جدية"

أوصت السفارة الفرنسية في باكستان -اليوم الخميس- رعاياها والشركات الفرنسية بمغادرة البلاد مؤقتا بسبب "تهديدات جدية" للمصالح الفرنسية. وفق تعبير السفارة.

وكتبت السفارة -في رسالة أُرسلت إلى الفرنسيين المقيمين بباكستان حيث اندلعت احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا هذا الأسبوع- إنه "بسبب التهديدات الجدية للمصالح الفرنسية في باكستان، يُنصح الفرنسيون والشركات الفرنسية بمغادرة البلاد مؤقتا".

ويتظاهر الحزب الإسلامي "حركة لبيك باكستان" للمطالبة بطرد السفير من باكستان منذ أن دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن الحق في نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام باسم حرية التعبير، وذلك خلال تكريم مدرّس قُتل في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما عَرض رسوما ساخرة على طلابه.

وفي إطار احتجاجه أغلق الحزب جزئيا مدن لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب) والعاصمة إسلام آباد.

وواجهت الشرطة بعنف التظاهرات التي أسفرت عن مقتل شرطيين اثنين.

ورد أنصار حركة لبيك باكستان بغضب على اعتقال زعيمهم سعد رضوي الاثنين الماضي في لاهور، وقطعوا العديد من مفترقات الطرق الرئيسية بالمدينة، وكذلك في كراتشي (جنوب) كبرى مدن البلاد، وبالعاصمة إسلام آباد.

واُعتقل رضوي -نجل خادم حسين رضوي مؤسس الحركة الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- بعد ساعات من دعوته إلى مظاهرة في 20 أبريل/نيسان الحالي في إسلام آباد؛ للمطالبة بطرد السفير الفرنسي بسبب مسألة تتعلق بنشر الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في فرنسا.

وأعلن وزير الداخلية الباكستاني أمس الأربعاء أن الحكومة تستعد لحظر الحزب.