الانسحاب الأميركي الكامل من أفغانستان.. ما الذي دفع بايدن لهذا القرار؟

قبل 20 عاما، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2001 خاطب الرئيس جورج بوش الابن الشعب الأميركي من غرفة المعاهدات بالطابق الثاني بالبيت الأبيض، معلنا أن الحرب في أفغانستان قد بدأت. وأمس، 14 أبريل/نيسان 2021، تحدث الرئيس جو بايدن من القاعة نفسها ليعلن أن الولايات المتحدة ستسحب جميع قواتها المتبقية في أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول 2021.

أدت هجمات 11 سبتمبر إلى دفع الولايات المتحدة إلى أطول حرب في تاريخها، لكن قرار بايدن يعكس تحول الولايات المتحدة المتزايد، بعيدا عن الشرق الأوسط في الوقت الذي تركز فيه على أولويات جديدة مثل الصين.

وقبل شهرين، أشارت وثيقة الدليل الإستراتيجي المؤقت للأمن القومي التي نشرها البيت الأبيض في بداية مارس/آذار الماضي، إلى أن الولايات المتحدة "لا ينبغي أن تنخرط، ولن تشارك، في حروب إلى الأبد، كلفت آلاف الأرواح وتريليونات الدولارات. وسنعمل على إنهاء أطول حرب تشنها أميركا في أفغانستان على نحو مسؤول، مع ضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة".

وتقول واشنطن إنها كانت تهدف إلى القضاء على تنظيم القاعدة وإنها حققت ذلك إلى حد كبير، كما أن واشنطن أدركت بعد كل هذه السنوات من الحرب أن تنظيم طالبان جزء من المجتمع الأفغاني لا يمكن لها القضاء عليه عسكريا.

يرى معلقون أميركيون أن القوة العسكرية لم ولن تحل التحديات السياسية الداخلية في أفغانستان، وفي حديث مع الجزيرة نت أشار آدم وينشتين -خبير الشؤون الأفغانية بمعهد كوينسي- إلى أن "التوصل إلى هذا القرار استغرق 20 عاما، لأن أجهزة الأمن القومي رفضت قبول أن القوات الأميركية لا يمكنها أن تسيطر على الأوضاع السياسية في دول أجنبية".

وأضاف وينشتين أن "القيمة الرمزية لاختيار 11 سبتمبر كموعد نهائي للانسحاب ليست مهمة، لكن الأكثر أهمية هو القيمة الحقيقية لإخراج القوات الأميركية من حرب لا يمكن الفوز بها".

في الوقت ذاته، من المرجح أن العديد من العوامل نفسها التي أبقت الولايات المتحدة في أفغانستان على مدى عقدين من الزمن -بما في ذلك خطر انهيار الدولة والخوف من حصول الجماعات الإرهابية على موطئ قدم- ستظل على الأرجح قائمة بحلول سبتمبر/أيلول.

وغرد أرون ديفيد ميلر، المسؤول السابق بوزارة الخارجية، بأن "الانسحاب من أفغانستان ليس سببا للاحتفال التافه، فلقد كانت التضحيات مؤلمة للغاية، وفي المستقبل مخاطر كبيرة. لكنه القرار الصحيح في حرب لم يكن الفوز بها ممكنا، ولم يكن انسحابنا إلا مسألة وقت، وهذا الوقت طال انتظار".

Withdrawal from Afghanistan is no cause for frivolous celebration. The sacrifices have been profoundly painful and the future risks substantial. But it's the right decision in a war where winning was never possible and leaving only a matter of time. And that time is long overdue

— Aaron David Miller (@aarondmiller2) April 14, 2021