الشيوخ الإيطالي يطالب الحكومة بمنح جنسية إيطاليا لمصري مسجون

صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي بأغلبية كبيرة لصالح اقتراح يحث الحكومة على منح الجنسية الإيطالية لطالب مصري مسجون في مصر منذ أكثر من عام دون محاكمة.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على باتريك جورج زكي -طالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا الإيطالية- في فبراير/شباط 2020 لدى وصوله إلى مطار القاهرة لزيارة أسرته، حيث تم تجديد حبسه مرارا بتهمة "نشر أخبار كاذبة شكلت تهديدا للاستقرار الاجتماعي".

وحظيت القضية باهتمام كبير في إيطاليا التي تعرضت لصدمة عام 2016 بعد مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، علما أن الادعاء الإيطالي أعلن قبل أشهر أنه سيوجه اتهامات لأربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية بالتورط في اختفاء ريجيني ومقتله، وهي الاتهامات التي نفاها مسؤولون مصريون مرارا.

كما ذكرت الأنباء اليوم أن النيابة الإيطالية أخطرت الضباط المصريين الأربعة ببدء الجلسات الأولية لمحاكمتهم في 29 أبريل/نيسان الجاري.

ورفضت السلطات المصرية دعوات روما للإفراج عن زكي؛ مما دفع مجلس الشيوخ للضغط من أجل منحه الجنسية الإيطالية. وقال مشرعون إن مثل هذه الخطوة لن توفر له أي غطاء دبلوماسي، لكنها سترسل إشارة قوية للقاهرة.

ووافق مجلس الشيوخ على الاقتراح بأغلبية 208 أصوات دون اعتراض، مع امتناع 33 عن التصويت، لكن مارينا سيريني نائبة وزير الخارجية الإيطالي قالت إنه من غير المرجح أن تعتمد الحكومة على هذا التصويت، قائلة إن مثل هذه الخطوة قد تدفع مصر للتعنت.

وأضافت "تواجه إيطاليا صعوبات جمة في توفير الحماية القنصلية للرجل، لأنه أيضا مواطن مصري… منحه الجنسية قد يأتي بآثار عكسية".

فرقاطة إيطالية

على صعيد آخر، أعلنت مصر -اليوم الخميس- تسلم ثاني فرقاطة بحرية إيطالية من طراز "فريم" (FREMM)، وقال بيان للجيش إن الفرقاطة -التي ستحمل اسم "برنيس"- وصلت إلى قاعدة الإسكندرية إيذانا بانضمامها للقوات البحرية المصرية.

وأوضح البيان أن الفرقاطة تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6 آلاف ميل بحري، وهو ما يمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، لدعم إمكانيات القوات البحرية على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية، وتأمين الثروات الطبيعية المختلفة للدولة في البحرين المتوسط والأحمر.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجيش المصري -في بيان- وصول الفرقاطة البحرية الأولى من طراز "فریم" من إيطاليا، علما أن مصر كثفت صفقات التسليح العسكري منذ عام 2014، وباتت إيطاليا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا.