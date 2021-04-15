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الحوثيون يعلنون مهاجمة أرامكو والسعودية تؤكد اعتراض صواريخ باليستية وطائرات مسيرة

شركة أرامكو النفطية هدف دائم للصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية (الجزيرة)
شركة أرامكو النفطية هدف دائم للصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية (الجزيرة)
15/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202106:57 AM (مكة المكرمة)

أعلنت جماعة الحوثي شن هجمات جديدة على شركة أرامكو السعودية، في وقت ذكرت فيه الرياض أنها اعترضت ودمرت صواريخ باليسيتة وطائرات مسيرة استهدفت مرافق مدنية بمدينة جازان جنوبي غربي المملكة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "استهدفنا بـ11 صاروخا وطائرة مسيرة شركة أرامكو ومنصات الباتريوت في جازان".

وأوضح أن الهجوم جاء ردا على "تصعيد العدوان وحصاره وجرائمه وآخرها جريمة أمس في صعدة".

ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء السعودية فجر الخميس اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرات ملغمة و 5 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان.

وأضافت الوكالة أن اعتراض الصواريخ والمسيرات أدى لتناثر شظايا ونشوب حريق محدود في حرم جامعة جازان، وتمت السيطرة عليه.

وفي وقت سابق أفاد التحالف في بيان بأنه اعترض طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي اتجاه جازان جنوبي غربي المملكة.

وأكد التحالف الذي تقوده الرياض أن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأهداف المدنية".

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها، واتهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من طهران، مقابل نفي إيراني.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وبين مسلحي الحوثي المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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