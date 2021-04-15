في سابقة تعد الأولى من نوعها، شهد العراق مساء أمس تصعيدا خطيرا في سلسلة الاستهدافات التي طالت مقرا لقوات التحالف الدولي في أربيل كبرى مدن إقليم كردستان.

وأكدت وزارة الداخلية في الإقليم أن مطار أربيل الدولي استهدف بطائرة مسيرة تحمل مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار، حيث استهدفت مقر قوات التحالف داخل المطار دون تسجيل أي خسائر بشرية، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة مصدر وجهة إطلاق المسيرة.

وهذا الهجوم هو الثالث الذي يتعرض له مطار أربيل، كان الأول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والثاني في فبراير/شباط الماضي وأدى إلى مقتل متعاقد مدني أميركي وخسائر مادية.

منصات التي أطلقت منها الطائرة مسيرة باتجاه مطار أربيل الدولي . pic.twitter.com/hJkHLu2uag — Murad Kurdistani (@Murad_Officiall) April 14, 2021

محاكاة لسيناريو اليمن

ورغم مرور ساعات على الهجمات، فإن خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية لم تصدر أي بيان لتوضيح حقيقة ما جرى، فضلا عن امتناع أكثر من مسؤول أمني عن الإدلاء بأي معلومات للجزيرة نت.

أما الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، فأشار في تغريدة على تويتر إلى أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمر بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في أربيل ومناطق أخرى، مضيفا أن هذا النوع من الأعمال التي وصفها بـ(الإرهابية) والتي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الأمن.

خورشيد يرى أن الفصائل المسلحة باتت أداة لتنفيذ الأجندات الإقليمية والخارجية (الجزيرة)

من جهته، يرى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية هه ريم كمال خورشيد أن الحكومة العراقية والمؤسسات الأمنية تعلم الجهات المستهدفة لمطار أربيل، ويعد الهجوم امتدادا لاستهداف البعثات الدولية وقواعد قوات التحالف الدولي، مشيرا إلى أن ذلك أضر كثيرا بسمعة العراق أمام المجتمع الدولي.

وعن أهداف الهجمات، يتابع خورشيد حديثه للجزيرة نت ليؤكد أن الفصائل المسلحة باتت أداة لتنفيذ الأجندات الإقليمية والخارجية، لافتا إلى أن الهجمات تنطلق عادة من المناطق المحاذية للإقليم وخاصة من الجهات التي تنتشر فيها هذه المجموعات المسلحة على الحدود بين الإقليم والمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينقل طائرات مسيرة أو صواريخ ما لم يكن على قدر كبير من الحماية.

وفي وقت ما تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث، فإن العديد من المراقبين أكدوا خطورته على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، كما يقول الخبير الأمني والإستراتيجي فاضل أبو رغيف في حديثه للجزيرة نت.

وفي ما يتعلق بمحاكاة السيناريو اليمني، يضيف أبو رغيف المقرب من دوائر صنع القرار بالبلاد، أن الهجمات بالطائرات المسيرة ليست حكرا على أحد، إلا أن بعض الجماعات المسلحة تصاب بحمى أو عدوى لنقل التقنيات التي تستخدم في الدول الأخرى.

وأوضح أبو رغيف أن الحادث ما يزال في بدايته، وبالتالي هناك الكثير من السيناريوهات التي يمكن أن تفسر الهجوم، موضحا أن أربيل لديها مشكلات مع حزب العمال الكردستاني (PKK) وأيضا هناك تهديدات من بعض الفصائل المسلحة، ولا يمكن تحديد الجهة المنفذة بصورة سريعة.

داغر: الجماعات التي تدعمها إيران تحاول جر واشنطن لحرب جديدة (مواقع التواصل)

تصعيد نوعي

قد لا تكون هذه الهجمات مثل سابقاتها في التأثير والرد، وذلك بحسب ما يؤكده رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة غالوب الأميركية للأبحاث منقذ داغر، إذ يرى أن الجناح المتشدد داخل إيران لا يريد صلحا مع الولايات المتحدة ولا العودة للاتفاق النووي، وبالتالي فإن الجماعات التي تدعمها إيران لا تريد التهدئة مع واشنطن في العراق وتحاول جرها لحرب جديدة.

ويتابع داغر في حديثه للجزيرة نت أن الوضع غير المستقر في العراق يصب في مصلحة إيران وديمومة استمرارها فيه، وبالتالي فإن الهجمات على أربيل تأتي في إطار معرفة المهاجمين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا يمكنها السكوت على مثل هذه الهجمات، لافتا إلى أن الفترة التي تسبق الانتخابات العراقية المقبلة ستشهد جعجعة كبيرة للسلاح، بما يضمن للجانب الأكثر تشددا الفوز بها، بحسب تعبيره.

زنكنة يرجح أن يكون هدف منفذي الهجوم تقويض ما حققه الإقليم أمنيا وسياسيا (الجزيرة)

أما الباحث السياسي الكردي محمد زنكنة، فيرى من جانبه أن استخدام الطائرات المسيرة في استهداف أربيل محاكاة للسيناريو اليمني، بما يعني تغييرا في الطريقة التي تستهدف بها القواعد الأميركية في العراق بما يؤكد اتجاه العراق لمزيد من التعقيد في الوضع الأمني.

ويتابع زنكنة حديثه للجزيرة نت أن الجهة التي تبنت الهجمات هي سرايا أولياء الدم وهي جهة غير معروفة إلا باستهدافها السابق لأربيل، معتقدا أن هذه الهجمات لا تخرج عن التبعية الإيرانية، وأنها جاءت لتقويض ما حققه الإقليم أمنيا وسياسيا خاصة بعد حل الإقليم لجميع مشكلاته مع الحكومة الاتحادية، بحسب تعبيره.

أما الباحثة في الشأن السياسي العراقي نور العابد، فترى أن عنوان الهجمات الرئيسية ليست قواعد التحالف الدولي في أربيل بالدرحة الأولى قدر تعلقها بقضية سنجار واتفاق التطبيع بين حكومتي أربيل وبغداد الذي وقِّع قبل أشهر دون تنفيذه حتى الآن.

وتضيف نور في حديثها للجزيرة نت أن استهداف معسكر القوات التركية في بعشيقة وكذلك استهداف مطار أربيل الدولي يتعلق بسنجار بالدرجة الأولى، حيث إن كلا من مقاتلي حزب العمال الكردستاني المنتشر في سنجار والفصائل المسلحة المنتشرة في القضاء يرفضون تنفيذ الاتفاق الذي سيفقد إيران ممرا حيويا في العراق وعلى الحدود العراقية السورية، بحسبها.

نور العابد رأت أن الجماعات المنفذة للهجوم أوصلت رسالة واضحة لبغداد والإقليم وتركيا وحتى واشنطن (الجزيرة)

مآلات الهجوم

وتتابع الباحثة السياسية أن هذه الهجمات توحي بأن الجماعات المنفذة أوصلت رسالة واضحة للحكومة العراقية والأحزاب والإقليم وتركيا وحتى واشنطن بأنها تستطيع استهداف كل من يقف في مواجهة مصالح الفصائل المسلحة وبأساليب جديدة قد تؤرق المستهدفين.

وفي ختام حديثها للجزيرة نت، تعتقد نور العابد أن الرد على هذه الهجمات سيكون مغايرا وفاعلا، وأن تركيا قد تستخدم قدراتها الجوية المسيرة للرد على استهداف معسكرها في العراق، خاصة بعد مقتل جندي تركي، بحسبها.

وبالعودة إلى أبو رغيف، فإنه وبغض النظر عن الجهة المنفذة للهجمات، يرى أنها ستضر بالوضع الأمني في البلاد بصورة كبيرة، إذ ستتأثر علاقات بغداد وأربيل، فضلا عن مزيد من التوتر مع قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة.

أبو رغيف: هذه الهجمات تدخل العراق بـ"زوبعة أمنية" لها بداية وليست لها نهاية (الجزيرة)

هي تبعات كثيرة يرى أبو رغيف أنها قد تدخل العراق في ما وصفها بـ"زوبعة أمنية" لها بداية وليست لها نهاية، موضحا أن هذه الضربة جاءت لخلط الأوراق وتأزيم الأوضاع أكثر فأكثر بما يؤثر على موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، لافتا إلى أن المعضلة تكمن في أن الولايات المتحدة تدرك أن أي تحرك أحادي من قِبَلها قد يدخل البلاد في دوامة عنف داخلية كبيرة.

يأتي استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات ليضيف مزيدا من الأعباء في عدم توفر إمكانية عراقية أمنية في التصدي لها، إذ إن دولا كثيرة أكثر تقدما من العراق أخفقت في صدِّ مثل هذه الهجمات على مدى السنوات الماضية.