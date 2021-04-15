البث الحي
سياسة|يمن

غريفيث يدعو أطراف النزاع في اليمن إلى قبول خطة السلام الأممية

مارتن غريفيث أثناء محادثات السلام اليمنية في ستوكهولم عام 2018 (الأناضول)
مارتن غريفيث أثناء محادثات السلام اليمنية في ستوكهولم عام 2018 (الأناضول)
15/4/2021

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الخميس أطراف الأزمة اليمنية إلى المصادقة على الخطة الأممية لإنهاء الحرب في البلاد.

وأكد غريفيث -خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن حول تطورات الأزمة اليمنية- أن الحل السياسي المتفاوض عليه هو الطريق الوحيد لإنهائها.

ويوم الاثنين، طرحت الأمم المتحدة خطة إنسانية لتسوية الأزمة اليمنية، تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار، وفتح الطرق الرئيسية بين الشمال والجنوب، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية والمحلية.

وشملت الخطة أيضا ضمان التدفق المنتظم للوقود وغيره من السلع التجارية عبر ميناء الحديدة، وتوجيه إيرادات دخول سفن الوقود لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وأضاف غريفيث أن الطريق لإنهاء الحرب معلوم، ونوقشت عناصره الأساسية مع الأطراف كثيرا، وكل ما نحتاجه الآن هو أن يصادق الطرفان (جماعة الحوثي والحكومة اليمنية) على الخطة الأممية.

وأردف أن "هذا الاتفاق سيسهم بشكل فوري في تخفيف المعاناة، حيث سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في اليمن".

وحذر من وجود علامات خطيرة على أن القتال في مأرب (شرقي البلاد) يتصاعد مجددا، كما حذر من تصاعد القتال في محافظة تعز (جنوب غرب)، التي تعاني من موجة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا.

وأعرب عن القلق إزاء استمرار هجمات الحوثيين باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على السعودية.

من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن "المتمردين الحوثيين يتحملون القسم الأكبر من المسؤولية في القتال في اليمن".

وأضافت أننا نحض الآن الحوثيين على الاستجابة والمشاركة بشكل مثمر، لأن أعمالهم حتى الآن لا تقودنا للاعتقاد بأنهم ملتزمون بحل سلمي للنزاع.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، ومسلحي الحوثي المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وكثف الحوثيون -في الآونة الأخيرة- إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف الذي تقوده السعودية بتدميرها، واتهام لطهران بتزويد جماعة الحوثي بتلك الأسلحة، مقابل نفي إيراني.

وتحاول المجموعة الدولية منذ أشهر التوصل الى حل سلمي للنزاع والأزمة الإنسانية في البلاد، وهي الأسوأ في العالم حسب الأمم المتحدة.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف وفقًا لمنظمات غير حكومية، ودفع ملايين آخرين إلى شفا المجاعة.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

أزمة أوكرانيا.. قمة ثلاثية بباريس وروسيا تدعو ماكرون وميركل لإقناع كييف بوقف "الاستفزازات"

الرئيس الفرنسي (يمين) رفقة نظيره الأوكراني في مؤتمر صحفي اليوم بباريس (الأوروبية)

بينها الصين وروسيا والإرهاب المحلي.. وثيقة للاستخبارات الأميركية تكشف تحديات بايدن في عامه الأول

أنصار ترامب يقتحمون الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي لعرقلة تنصيب بايدن (وكالة الأنباء الأوروبية)

كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.. انتشال جثث 21 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة تونس

العثور على جثة مهاجر غرق قبالة السواحل التونسية (أرشيف - مواقع التواصل الاجتماعي)

رغم قيود الاحتلال.. صلاة حاشدة في الأقصى في أول جمعة من رمضان

أول جمعة من رمضان في الأقصى المبارك (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

عرضت على السفير الأميركي المغادرة لمشاورة حكومته.. روسيا ترد بالمثل على العقوبات الأميركية

لافروف: روسيا ستطرد 10 دبلوماسيين أميركيين ردا بالمثل على التصرف الأميركي وستضع 8 مسؤولين أميركيين على قائمة العقوبات الروسية (رويترز)

المعماري سنان.. عبقرية جندي عثماني سبق عصره

أشعل مواقع التواصل عراقيا.. خطأ الكاظمي في رسم العلم على وجه طفل خلال حفل إفطار بالقصر الجمهوري

الكاظمي يرسم علم بلاده خطأ على وجه أحد الأطفال (مواقع التواصل)

كلفت النادي الملكي غاليا.. 10 أخطاء ارتكبها فلورنتينو بيريز في ريال مدريد

بيريز حقق الكثير من الإنجازات مع ريال مدريد ولكن مسيرته لم تخل من الأخطاء (وكالة الأناضول)