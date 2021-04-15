البث الحي
سياسة|أفغانستان

بعد ساعات على إعلان واشنطن والناتو انسحابا تدريجيا من أفغانستان.. وزير الخارجية الأميركي يلتقي الرئيس الأفغاني

حركة طالبان شددت على ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من أفغانستان، مؤكدة أن "مجاهديها" جاهزون للرد على عدم التزام واشنطن باتفاق الدوحة.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى في كابل مع أعضاء بلجنة المصالحة الحكومية التابعة للحكومة الأفغانية (وكالة الأناضول)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى في كابل مع أعضاء بلجنة المصالحة الحكومية التابعة للحكومة الأفغانية (وكالة الأناضول)
15/4/2021

التقى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى العاصمة الأفغانية كابل في زيارة غير معلنة، وذلك بعيد ساعات على إعلان واشنطن وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) انسحابا تدريجيا من أفغانستان يبدأ الشهر المقبل.

وقد التقى وزير الخارجية الأميركي أيضا رئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله.

وقال بلينكن إن "المسؤولين الأفغان أعربوا عن احترامهم لقرار الرئيس (جو) بايدن الانسحاب من أفغانستان".

وأضاف بلينكن -في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس الأفغاني- "سبب وجودي هنا بعد فترة وجيزة جدا من خطاب الرئيس مساء أمس (الأربعاء) هو أن نُظهر بوجودنا -بما تعنيه الكلمة- أن لدينا التزاما متواصلا ومستمرا إزاء أفغانستان".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن التجربة في أفغانستان أثبتت أنه لا وجود لحل عسكري للصراع، وأن على طالبان أن تدرك بأنها لن تحظى بالشرعية إذا حاولت السيطرة على البلاد بالقوة.

من جانبه قال الرئيس الأفغاني إن "هناك حاجة إلى نقاش واضح حول بدء فصل جديد من التعاون على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين واشنطن وكابل".

وقال مراسل الجزيرة يونس آيت طاهر إن "الرسالة التي جاء بها وزير الخارجية الأميركي إلى كابل تتلخص في شرح رؤية إدارة بايدن في حل الأزمة الأفغانية -بعد 20 عاما من الغزو الأميركي لأفغانستان- للمسؤولين الأفغان".

موعد الانسحاب

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن البدء بعملية سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 1 مايو/أيار المقبل، على أن تكمل انسحابها في الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأضاف بايدن أن إدارته لن تتعجل في الانسحاب من أفغانستان، وحذر حركة طالبان من رد قوي في حال هاجم مقاتلوها القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) أثناء الانسحاب.

ويقدر عدد القوات الأميركية المتبقية في أفغانستان بنحو 2500 جندي، وفق تقارير غير رسمية.

وكان عدد من المشرعين دعوا إلى الحصول على إجابات لأسئلة تتعلق بالجدول الزمني لهذا الانسحاب وتداعياته على الأمن القومي.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قال -قبل الإعلان الرسمي الذي كان متوقعا- إن الحكومة الأفغانية تحترم قرار واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع من وصفهم بالشركاء لضمان انتقال سلس.

وأكد غني أن القوات الأفغانية قادرة على الدفاع عن شعبها وبلدها.

طالبان تحذر

في المقابل، حذرت حركة طالبان من أن انتهاك اتفاق الدوحة وفشل القوات الأجنبية في الخروج من أفغانستان بالموعد المحدد سيفاقمان المشاكل، وسيتحمل من لم يلتزم بالاتفاق مسؤولية الفشل.

وقالت الحركة -في بيان رسمي- إن "الإعلان الأميركي بتأجيل الانسحاب إلى سبتمبر/أيلول (المقبل) انتهاك لاتفاق الدوحة وتنصل من التزاماته".

وأضافت أن عدم التزام واشنطن بالاتفاق "يعني أن المجاهدين سيتخذون إجراءات للرد". ودعت الحركة واشنطن وكافة الدول إلى سحب قواتها من أفغانستان وفق الاتفاق ووقف التذرع لإطالة أمد الحرب.

وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم إعلان واشنطن سحب قواتها من أفغانستان بحلول سبتمبر/أيلول المقبل بالمخيب للآمال.

وطالب نعيم -في نشرة سابقة للجزيرة- الولايات المتحدة بسحب قواتها بالموعد الذي حدده اتفاق سابق بين الحركة والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مؤتمر أفغانستان المخطط لعقده بإسطنبول في 24 أبريل/نيسان الحالي سيكون استمرارا لاجتماعات الدوحة التي عقدت خلال العام الماضي بين واشنطن وحركة طالبان.

وأضاف جاويش أوغلو "أشكر قطر لمساهماتها الكثيرة لتحقيق اجتماعات إسطنبول، والتي ستكون حاضرة وصاحبة بيت -بالإضافة إلى الأمم المتحدة- في هذه الاجتماعات".

وأدت قطر دور الوسيط في مفاوضات بين واشنطن وطالبان، أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/شباط 2020، لانسحاب أميركي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان، لارتباطها -آنذاك- بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

جلسة صاخبة في البرلمان الأفغاني وتنديد روسي بتأجيل الانسحاب.. بلينكن لأعضاء الناتو: ذهبنا معا لأفغانستان وسنخرج معا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أعضاء الناتو سيضعون خطة لكيفية الخروج من أفغانستان، على أن يتخذ القرار بالاتفاق بين الحلفاء. وقال إن “دول الحلف ذهبت معا إلى أفغانستان وستخرج معا”.

مسؤول أميركي: بايدن قرر إنهاء الوجود العسكري في أفغانستان قبل الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر

من المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء خطابا يتناول فيه انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، بينما أكد مسؤول أميركي أن بايدن قرر سحب القوات من أفغانستان قبل حلول الذكرى 20 لهجمات سبتمبر.

المزيد من سياسة

واشنطن بوست: أفغانستان مقبرة الغطرسة الأميركية

دورية لحركة طالبان الأفغانية بمحافظة غزنة الأفغانية يونيو/حزيران 2019 (الأوروبية)

استهداف أربيل بطائرة مسيرة.. هل تحاول الجهات المنفذة للهجوم جر أميركا لحرب جديدة؟

الهجوم على مطار أربيل تصعيد لافت في استهداف البعثات الدولية وقواعد قوات التحالف الدولي (الأناضول)

موسكو تتوعد بالرد.. أميركا تفرض حزمة واسعة من العقوبات على روسيا

الرئيس بايدن تحدث في الفترة الأخيرة عن عزم بلاده التصدي لسياسات موسكو (الأوروبية)

الانسحاب الأميركي الكامل من أفغانستان.. ما الذي دفع بايدن لهذا القرار؟

واشنطن تقول إنها كانت تهدف من ذهابها إلى أفغانستان إلى القضاء على تنظيم القاعدة، وإنها حققت ذلك إلى حد كبير (غيتي-أرشيف)
الأكثر قراءة

لأنهم حرموه من قراءة القرآن.. المعارض الروسي نافالني يهدد بمقاضاة سجانيه

نافالني: من كان يتصور أن يكون أول ما سأقاضي بسببه من يسجنوني هو القرآن؟ (الأوروبية)

سياسيا وعبر “بيرقدار”.. ماذا يعني دخول تركيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا؟

الطائرة المسيرة التركية "بيرقدار تي بي 2" هل توظفها تركيا في أزمة أوكرانيا؟ (الأناضول)

هذا ما يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الماء

مدونة سودانية: هذه حكاية إسلام زوجي الأيرلندي 

المدونة السودانية مهاد الملقبة بـ"نورسين عبد السيد" مع زوجها الأيرلندي ديميان (مواقع التواصل)