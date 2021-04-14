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سياسة|نيوزيلندا

مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا يطلب مراجعة ظروف سجنه

برينتون تارانت محكوم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إخلاء السبيل المشروط

برينتون تارانت مرتكب مذبحة مسجدي كرايست تشيرتش أثناء محاكمته (رويترز)
برينتون تارانت مرتكب مذبحة مسجدي كرايست تشيرتش أثناء محاكمته (رويترز)
14/4/2021

قدم الأسترالي الذي أدين بارتكاب مذبحة وقتل 51 مسلما في نيوزيلندا عام 2019 مذكرة قانونية طالب فيها بمراجعة ظروف سجنه وتصنيفه "كيانا إرهابيا".

وحكم على برينتون تارانت في أغسطس/آب بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إخلاء السبيل المشروط بتهمة قتل 51 شخصا والشروع في قتل 40 آخرين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في 15 مارس/آذار 2019، وذلك في أسوأ واقعة إطلاق نار من نوعها في تاريخ نيوزيلندا.

والأسترالي تارانت هو الوحيد في نيوزيلندا الذي تم تصنيفه إرهابيا.

وقالت السلطات القضائية إن المحكمة العليا في أوكلاند ستجري مراجعة غدا الخميس لتوضيح الأمور التي يرغب تارانت في إثارتها.

وتشير المعلومات الأولية المقدمة إلى مسؤولي المحكمة إلى أن تارانت يرغب في أن تراجع المحكمة القرارات التي اتخذتها إدارة السجون بشأن ظروف سجنه، وكذلك تصنيفه "كيانا إرهابيا" بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت المحكمة إن الجلسة -التي تشير سجلات المحكمة إلى أن تارانت سيمثل فيها نفسه- لن يكون لها أي تأثير على القضية الجنائية ضد تارانت أو إدانته أو الحكم الصادر بحقه.

المصدر : رويترز

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