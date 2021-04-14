مصرع 20 شخصا في حادث سير بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية فجر اليوم الأربعاء مصرع 20 شخصا إثر اصطدام حافلة بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم وزير الصحة أنه "فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام".

وأشار المتحدث إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتشهد مصر من حين لآخر حوادث سير تؤدي لسقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 32 راكبا وسقوط عشرات الجرحى في حادث تصادم قطارين في سوهاج جنوبي البلاد.

وأعلنت النيابة المصرية الأحد أن التحقيق أثبت أن تعاطي المخدرات والتزوير وترك أبراج المراقبة وقت العمل، أمور تسببت في حادث تصادم القطارين.

وأكد بيان النيابة العامة أن رئيس قسم المراقبة المركزية في أسيوط ترك مكان عمله وقت وقوع الحادث.

وأفادت التحقيقات بأن جهاز المكابح والتحكم الآلي كان متوقفا بالقطارين من لدن السائقين "بدعوى تعطيله حركة القطار وتأخير مواعيد وصوله إلى المحطات".