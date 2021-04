حذر المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء من تحول محادثات فيينا الساعية لإنقاذ الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى إلى "استنزافية"، في وقت قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن ما وصفه بـ"الإرهاب النووي" في حادث نطنز سيطلق العنان لدوامة خطيرة ما لم يتم احتواؤها.

وفي كلمة له، قال المرشد الإيراني إنه من الضروري أن "ترفع الولايات المتحدة كل العقوبات أولا، لأننا لا نثق بها كونها انتهكت وعودها مرارا"، مشيرا إلى أن مقترحات واشنطن غير مقبولة لأنها قائمة على العجرفة والتكبر.

وأضاف أن واشنطن تتحدث كثيرا عن الحوار لكنها غير مستعدة للاعتراف بحق طهران بل تريد فرض الباطل عليها، لافتا إلى أن دولا أوروبية تعترف بحق إيران لكنها لا تمتلك الإرادة المستقلة لاتخاذ القرار.

وحول مفاوضات فيينا الجارية التي يعول عليها إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، قال المرشد الإيراني إنه "يتوجب الحذر من أن لا تصبح مفاوضات فيينا استنزافية، لأن الهدف هو تحقيق مصالح البلاد".

وفي تغريدة له في تويتر، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء، إن "الإرهاب النووي في حادث نطنز سيطلق العنان لدوامة خطيرة يمكن فقط احتواؤها عبر إنهاء الإرهاب الإقتصادي الذي بدأه (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب".

وأضاف أن أمام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خيارا واضحا، هو العودة للاتفاق النووي الذي تم خلال فترة رئاسة باراك أوباما، أو مواصلة سياسة الضغوط الاقتصادية الفاشلة التي تبناها ترامب، مؤكدا أنه ليست هناك خيارات أخرى ولم يتبق الكثير من الوقت.

Nuclear terrorism at Natanz has unleashed dangerous spiral that can only be contained by ending US economic terrorism initiated by Trump

Biden/Harris have a clear choice to make:

Either the Obama/Biden deal

OR

Trump's 'maximum failure' campaign

No alternative. Not much time. pic.twitter.com/7KD1qvwSDT

— Javad Zarif (@JZarif) April 14, 2021