روسيا تبدأ تدريبا عسكريا في البحر الأسود وأوكرانيا تتهمها باعتزامها تخزين أسلحة نووية في القرم

موسكو استبقت وصول السفينتين الحربيتين الأميركيتين ووجهت تحذيرا لهما بالبقاء على مسافة كبيرة من القرم

ذكرت وكالات أنباء روسية أن البحرية الروسية بدأت، اليوم الأربعاء، تدريبا عسكريا في البحر الأسود قبل الموعد المتوقع لوصول سفينتين حربيتين أميركيتين إلى المنطقة، في وقت اتهم وزير الدفاع الأوكراني روسيا بوجود نية لديها لتخزين أسلحة نووية في شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوكالات الروسية أن التدريبات تشمل سفنا من أسطول روسيا في البحر الأسود والمتمركز في القرم إضافة إلى طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى. وستشمل التدريبات إطلاق النار على أهداف على السطح وفي الجو.

ويأتي هذا التطور في وقت قال فيه وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران إن روسيا تعتزم تخزين أسلحة نووية في شبه جزيرة القرم.

وأضاف وزير الدفاع أن القوات الروسية قد تهاجم أوكرانيا من القرم لتأمين إمدادات المياه.

ومن المزمع وصول السفينتين الحربيتين الأميركيتين إلى البحر الأسود هذا الأسبوع، في وقت تعبر فيه واشنطن وحلف شمال الأطلسي عن قلقهما لحشد القوات الروسية قرب أوكرانيا وفي القرم بأعداد كبيرة.

وضمت روسيا القرم إليها عام 2014 بعد انتزاعها من أوكرانيا.

وكانت موسكو قد أنذرت السفينتين الحربيتين الأميركيتين وطلبت منهما البقاء على مسافة كبيرة من القرم "من أجل مصلحتهما"، واصفة إرسالهما إلى البحر الأسود بأنه استفزاز يهدف لاختبار أعصاب روسيا.

وخلال الأسابيع الماضية تصاعد التوتر مع روسيا التي كثفت حشدها العسكري على حدود أوكرانيا. من جهتها، أعلنت كييف جاهزيتها للرد.