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سياسة|تركيا

أردوغان يعلن نجاح إطلاق أول صاروخ "جو جو" محلي الصنع

أردوغان أعلن نجاح صواريخ بوزدوغان في إصابة الهدف خلال أول اختبار إطلاق من الجو (الأناضول)
أردوغان أعلن نجاح صواريخ بوزدوغان في إصابة الهدف خلال أول اختبار إطلاق من الجو (الأناضول)
14/4/2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجاح إطلاق أول صواريخ "جو جو" محلية الصنع، التي تهدف تركيا إلى تزويد قواتها المسلحة بها في 2022.

ونشر أردوغان -عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي- مقطع فيديو لعملية اختبار صواريخ "بوزدوغان" من طائرة "إف-16" (F-16)، وتسجيلها إصابة دقيقة على طائرة هدف في الجو تحمل اسم "شيمشك".

وأكد أردوغان أن صواريخ "بوزدوغان" نجحت في إصابة الهدف خلال أول اختبار إطلاق من الجو.

ويتضمن الفيديو أيضا عبارة "ما شاء الله" عبر جهاز اللاسلكي، لدى انطلاق الصاروخ.

ويتابع أردوغان مشروع الصواريخ "جو جو" شخصيا منذ بدئه عام 2013، حيث زار في 2018، معهد بحوث وتطوير الصناعات الدفاعية التركية، ليطلع على آخر التطورات المتعلقة بتطوير صاروخي "غوك دوغان" و"بوزدوغان".

وفي 2019، قال أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، إن صواريخ "جو جو" التي تشترى بملايين الدولارات، بات إنتاجها محليا قاب قوسين أو أدنى.

وأضاف نجحت اختبارات إطلاق صاروخ بوزدوغان "جو جو" التي ستدمج مع طائراتنا المقاتلة، وحققت نتائج دقيقة.

وطوّرت صواريخ بوزدوغان من قبل معهد البحوث والتطوير في مجال الصناعات الدفاعية "سيغ"، التابع لهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا "توبيتاك".

المصدر : وكالة الأناضول

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