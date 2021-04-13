البث الحي
سياسة|إيران

وسائل إعلام إسرائيلية: استهداف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الإمارات

3 سفن شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم، وتل أبيب توجّه الاتهام لطهران (الجزيرة)
3 سفن شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم، وتل أبيب توجّه الاتهام لطهران (الجزيرة)
13/4/2021-|آخر تحديث: 13/4/202107:46 PM (مكة المكرمة)

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين اتهامهم إيران بالمسؤولية عن هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل قبالة ساحل الإمارات.

وأضافت وسائل الإعلام أنه لا ضحايا في الهجوم على السفينة الإسرائيلية.

من جهته، قال المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى إنهم على علم بالتقارير بشأن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم قبالة الإمارات.

وقالت مراسلة الجزيرة من القدس نجوان سمري إن هذه السفينة تعود ملكيتها لذات رجل الأعمال الذي استهدفت سفينته قبل نحو شهر ونصف في الخليج العربي، ونقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية أن السفينة لم تتعرض لضرر كبير، وأنها توجهت إلى أحد موانئ الإمارات لمعاينة الأضرار.

وأشارت المراسلة إلى أن هذه هي السفينة الإسرائيلية الثالثة التي تتعرض لهجوم، بينما توجه تل أبيب الاتهام لطهران.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

حول هذه القصة

استهداف السفينة الإيرانية.. الحرس الثوري يؤكد جاهزيته للرد والأمم المتحدة تطالب بضبط النفس

أكد الحرس الثوري الإيراني أمس الأربعاء جاهزيته للدفاع عما سماها “مصالح الوطن”، بعد يوم من تعرض سفينة إيرانية لهجوم أكدت تقارير وقوف إسرائيل خلفه، في حين دعت الأمم المتحدة إلى “أقصى درجات ضبط النفس”.

المزيد من سياسة

إخوان مصر والنظام.. حان وقت الحوار؟

هل تعصف خلافات حزب قلب تونس بمصير الحكومة وبقاء الغنوشي على رأس البرلمان؟

التسريبات تتحدث عن صفقة لإطلاق القروي (وسط) من أجل إسقاط حكومة المشيشي (يسار) وسحب الثقة من الغنوشي (يمين) (وكالات)

اعتداءات الجماعات اليمينية في ازدياد.. ارتفاع قياسي لمستوى الإرهاب الداخلي بالولايات المتحدة

الاعتداءات الداخلية طالت مساجد ومعابد يهودية وكنائس للأميركيين السود (الجزيرة)

إثر استهداف منشأتها النووية الرئيسية.. إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

أجهزة للطرد المركزي في منشأة نطنز (الأوروبية-أرشيف)
الأكثر قراءة

متى سينتهي فيروس كورونا؟ بروفيسور فرنسي يحدد موعدا

معتز مطر لـ"الجزيرة نت": النظام المصري أصر على إسكات صوتي وقد أغادر تركيا

معتز مطر حقق نجاحا كبيرا ببرنامجه على قناة الشرق طوال السنوات الماضية (مواقع التواصل)

أوكرانيا.. الناتو يدعو روسيا لإنهاء التصعيد وموسكو تتحدث عن وجود طائرات مسيرة تركية وترسل سفنا إلى البحر الأسود

سفن حربية روسية في ميناء سيفاستوبل في القرم (رويترز)

رئيس الوزراء الأردني يؤكد التحريض على الملك في لقاءات للأمير حمزة بعشائر

بشر الخصاونة استعرض تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام الأردني (مواقع التواصل)