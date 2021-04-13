وسائل إعلام إسرائيلية: استهداف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الإمارات

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين اتهامهم إيران بالمسؤولية عن هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيل قبالة ساحل الإمارات.

وأضافت وسائل الإعلام أنه لا ضحايا في الهجوم على السفينة الإسرائيلية.

من جهته، قال المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى إنهم على علم بالتقارير بشأن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم قبالة الإمارات.

وقالت مراسلة الجزيرة من القدس نجوان سمري إن هذه السفينة تعود ملكيتها لذات رجل الأعمال الذي استهدفت سفينته قبل نحو شهر ونصف في الخليج العربي، ونقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية أن السفينة لم تتعرض لضرر كبير، وأنها توجهت إلى أحد موانئ الإمارات لمعاينة الأضرار.

وأشارت المراسلة إلى أن هذه هي السفينة الإسرائيلية الثالثة التي تتعرض لهجوم، بينما توجه تل أبيب الاتهام لطهران.