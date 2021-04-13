أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن -اليوم الثلاثاء- عزم بلاده نشر 500 جندي إضافي في ألمانيا؛ دعما لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما حث برلين على زيادة إنفاقها العسكري في الحلف.

وبعد لقاء جمع وزير الدفاع الأميركي بنظيرته الألمانية أنغريد كارنباور في برلين، قال أوستن للصحفيين "قدّمت إيجازا للوزيرة بشأن نيتنا نشر نحو 500 عنصر أميركي إضافي بشكل دائم في منطقة فيسبادن في موعد أقربه خريف العام الجاري"، في إطار تعزيز الردع والدفاع في أوروبا.

وأضاف أوستن -الذي يزور ألمانيا في مستهل أول جولة له في أوروبا- أنه يشجع ألمانيا على زيادة إنفاقها العسكري في حلف الناتو.

وفي سياق آخر، علق وزير الدفاع الأميركي على مشروع "نورد ستريم" (Nord Stream) لخط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا، قائلا "أعربنا عن معارضتنا لهذا الاتفاق والنفوذ الذي سيمنحه في الواقع لروسيا، لكننا لن ندع هذه المسألة تقف في طريق العلاقة الرائعة التي تربطنا بألمانيا".