مصر تعلن التحفظ على السفينة إيفر غيفن وسط جدل حول التعويضات

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع التحفظ على السفينة إيفر غيفن (Ever Given) في منطقة البحيرات العظمى، بناء على قرار من المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية، وسط جدل بشأن تعويضات الأضرار الناجمة عن جنوح السفينة وإغلاقها المجرى الملاحي للقناة الشهر الماضي.

واتهم ربيع الشركة المالكة للسفينة بالمماطلة في دفع التعويضات المقدرة بحوالي 900 مليون دولار، بسبب إغلاق السفينة المجرى الملاحي 6 أيام في أواخر مارس/آذار الماضي وتعطل حركة السفن، كما أكد عدم مسؤولية القناة عن الحادث الذي تتحمله الشركة المالكة للسفينة، بحسب قوله.

وأكد مسؤول في شركة شوي كيسن (Shoei Kisen) اليابانية المالكة للسفينة، أن إيفر غيفن لم تحصل على إذن بمغادرة القناة، وأشار إلى أن هيئة قناة السويس قدّمت طلبا للحصول على تعويضات، دون أن يخوض في التفاصيل.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في القناة أن من المتوقع إعلان نتائج التحقيق الذي تجريه الهيئة بشأن أسباب جنوح سفينة الحاويات العملاقة بحلول نهاية الأسبوع.

في غضون ذلك، قالت شركة "يو كيه كلوب" (UK Club) إحدى شركات التأمين التي تغطي السفينة إيفر غيفن، إن مصر تطلب 916 مليون دولار تعويضات من شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة.

وأضافت في بيان أنها تشعر بخيبة أمل بسبب احتجاز السفينة وطاقمها في القناة لحين دفع التعويضات.