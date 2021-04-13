قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن المسلمين الأميركيين لا يزالون مستهدفين بالتنمر والتعصب وجرائم الكراهية، مشددا على أن ذلك أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.

وأضاف بايدن في بيان، هنأ فيه المسلمين بمناسبة بدء شهر رمضان، أنه لا ينبغي لأحد في الولايات المتحدة أن يعيش في خوف من التعبير عن إيمانه.

وتعهد الرئيس الأميركي بأن تعمل إدارته على حماية حقوق وسلامة الجميع، مشيرا إلى أنه سيواصل الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك حقوق الإيغور في الصين والروهينغا في ميانمار والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف بايدن أن المسلمين يقودون جهود الولايات المتحدة لمواجهة جائحة كورونا، كما يلعبون دورا رائدا في تطوير اللقاحات، بالإضافة إلى عملهم في مجال الرعاية الصحية.