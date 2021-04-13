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سياسة|سوريا

سوريا.. الأسد يعزل حاكم المصرف المركزي

الأسد أقال رئيس الوزراء في يونيو/حزيران الماضي إثر تدهور الوضع الاقتصادي (الأوروبية-أرشيف)
الأسد أقال رئيس الوزراء في يونيو/حزيران الماضي إثر تدهور الوضع الاقتصادي (الأوروبية-أرشيف)
13/4/2021

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم، الثلاثاء، إن الرئيس بشار الأسد عزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول.

ولم تذكر الوكالة سبب القرار؛ لكنه يأتي في ظل تردي العملة المحلية، وتفاقم المصاعب التي يواجهها السوريون لتأمين تكاليف الغذاء والكهرباء والمواد الأساسية.

وأشارت وكالة "رويترز" (Reuters) إلى أن الأسد كان قد أقال رئيس الوزراء عماد خميس في يونيو/حزيران الماضي بعد أسابيع من التدهور الاقتصادي، وتفجر احتجاجات نادرة مناهضة للأسد في مناطق تحت سيطرة النظام.

وتعافت الليرة قليلا في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن سجلت مستوى متدنيا صار معه الدولار الأميركي الواحد يساوي 4 آلاف ليرة في مارس/آذار الماضي، وهو ما دفع السلطات لتشديد القيود على السحوبات المصرفية والتحويلات الداخلية.

ونقلت "رويترز" عن رجل أعمال قوله إن "فشل حاكم البنك المركزي في اتخاذ إجراءات للسياسة النقدية على الأقل لاستقرار الليرة في الأشهر القليلة الماضية كان السبب الرئيس وراء عزله".

المصدر : رويترز

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