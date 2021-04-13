الانتخابات الفلسطينية.. قوات الاحتلال تعتقل مرشحا لحماس بقائمة القدس والحركة تسجل خروقا لميثاق الشرف الانتخابي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ناجح عاصي مرشح قائمة القدس التابعة لحركة حماس في الضفة الغربية. ونشرت ابنته فيديو يظهر مغادرة آلية عسكرية إسرائيلية محيط المنزل بعد توقيفه.

وقال شهود عيان، لمراسل الأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية دهمت منزل عاصي في حي البالوع برام الله، واعتقلته.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري اعتقل الجيش الإسرائيلي المرشح عن قائمة حركة حماس حسن الوريدان من مدينة بيت لحم (جنوب).

وأخيرا، عبّرت أوساط من حماس عن قلقها إزاء شنّ إسرائيل حملات اعتقال وملاحقة واسعة بحق أعضائها، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 22 مايو/أيار و31 يوليو/تموز.

وفي الأسابيع الأخيرة اعتقل الجيش الإسرائيلي قادة بارزين من حماس بالضفة الغربية.

خروق لميثاق الشرف

من جهة أخرى قالت حركة حماس، أمس الاثنين، إنها سجلت خروقًا عدة لميثاق الشرف الذي وقعته مع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، لإجراء الانتخابات العامة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، في أثناء لقاء متلفز عبر فضائية الأقصى، إنهم أبلغوا لجنة الانتخابات عن الخروق التي سجلوها في ملف تعيين الموظفين المشرفين على الانتخابات، وإنه لا بد من أن تحافظ لجنة الانتخابات على حيادها.

ولم يدل الحية بتفاصيل أكثر عن تلك الخروق أو الجهة التي ارتكبتها.

وفي مارس/آذار الماضي وقعت الفصائل الفلسطينية، أثناء اجتماعها بالقاهرة، ميثاق شرف لخوض الانتخابات العامة.

وأكد الحية أن حركة حماس ذاهبة إلى الانتخابات لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إنهاء الانقسام، ويراقبها ويحاسبها مجلس تشريعي قوي.

وذكر أن حركته ستقبل بنتائجها (الانتخابات) مهما كانت، وستدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبشأن الانتخابات في مدينة القدس، قال إن حماس أو أي فلسطيني لا يمكن أن يقبل أن يحدد الاحتلال كيف نجري انتخاباتنا في المدينة المحتلة.

وأضاف أن إجراء الانتخابات في القدس يجب أن يكون معركة مع الاحتلال، كونها تمثل عنوانا لقداسة القضية الفلسطينية ووحدة الشعب.

والأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن وزارة الخارجية أرسلت رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، تطلب التدخل لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح لسكان القدس بالمشاركة (في الانتخابات).

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أجري بموجبها الاقتراع في مقارّ البريد الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.