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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

ردا على حادثة نطنز.. إيران تقرر تخصيب اليورانيوم بـ60% وإضافة ألف جهاز طرد مركزي

إيران تقول إنها ستسعى لإنتاج محركات الدفع النووي التي تتطلب وقودا مخصبا بنسبة لا تقل عن 60%.

أجهزة للطرد المركزي في منشأة نطنز (الأوروبية-أرشيف)
أجهزة للطرد المركزي في منشأة نطنز (الأوروبية-أرشيف)
13/4/2021

أعلنت إيران أنها قررت بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تبلغ 60%، وتعزيز أجهزة الطرد المركزي بألف جهاز إضافي عالي القدرة في منشأة نطنز النووية، وذلك بعد يومين من تعرض المنشأة لهجوم أعطب شبكة الكهرباء فيها، وحمّلت طهران مسؤوليته لإسرائيل.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، قوله -من فيينا- إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% اعتبارا من الغد الأربعاء.

ووفقا لما نقله تلفزيون "برس تي في" (Press TV) الرسمي، فقد صرّح عراقجي أن إيران لن تكتفي باستبدال أجهزة الطرد المركزي التي خربت في الهجوم الأخير، بل ستقوم بتركيب ألف جهاز إضافي في منشأة نطنز، لها قدرات تخصيب أكبر بنسبة 50%.

وقال مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إيران تخصيب اليورانيوم بهذا المستوى المرتفع منذ إطلاق برنامجها النووي.

وأشار إلى أن طهران تسعى على ما يبدو إلى توجيه رسالة مفادها أن مثل تلك الهجمات على برنامجها النووي لن تنجح في تقويضه، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

ولفت المراسل إلى أن تصريحات عراقجي جاءت من العاصمة النمساوية فيينا، حيث تعقد محادثات بين القوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأضاف أن هذه رسالة إيرانية بأن التأخير في رفع العقوبات الأميركية لن يكون في مصلحة الاتفاق.

وتقول طهران إنها تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لإنتاج وقود خاص لمحركات الدفع النووي في سفنها.

وأشار المراسل إلى أن تعزيز أجهزة الطرد المركزي يمثل تجاوزا لمقتضيات الاتفاق النووي الذي حدد سقفا لعدد تلك الأجهزة لإيران بحوالي 5 آلاف جهاز، لكنها الآن تنوي الوصول إلى 6 آلاف جهاز بمواصفات أكثر تطورا من تلك المتفق عليها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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