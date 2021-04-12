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سياسة|إيران

الهجوم على منشأة نطنز النووية.. إيران تتهم إسرائيل بتنفيذه وتتوعد بالانتقام

الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية في أصفهان وقع بعد يوم فقط من تشغيل أجهزة متطورة جديدة للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى مما يسمح به الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202111:53 AM (مكة المكرمة)

اتهمت إيران إسرائيل رسميا بتنفيذ الهجوم على منشأة نطنز النووية، وتعهدت بالانتقام، في حين نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر استخباراتية أنه تم تحديد هوية الشخص الذي تسبب في "الخلل الكهربائي" بالمنشأة المستهدفة.

فقد نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله اليوم الاثنين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي إن إسرائيل مسؤولة عما وصفه بالعمل التخريبي الذي وقع أمس في منشأة نطنز النووية، وإن بلاده ستنتقم.

وقال ظريف "الصهاينة يريدون الانتقام من الشعب الإيراني للنجاحات التي حققها في مسار رفع الحظر الظالم. لكننا لن نسمح بذلك، وسننتقم من الصهاينة على ممارساتهم".

وأكد أن إيران لن تسمح لإسرائيل بالتأثير على المفاوضات النووية، وأن ما حدث في نطنز لن يضعف قدرات بلاده التفاوضية، مشيرا إلى أنها ستجهز المنشأة النووية المستهدفة بأحدث الأجهزة.

في الزمان والمكان المناسبين

من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن ما حدث في نطنز كان إرهابا نوويا على أراضي البلاد، وإن طهران تحتفظ بحق الرد في إطار القوانين الدولية.

وأضافت الوزارة أن إيران سترد على إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين، معتبرة أن حادث نطنز يهدف إلى التشويش على مسار مفاوضات فيينا، في إشارة إلى المحادثات الجارية سعيا لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

وتابعت أنه إذا كان الهدف من استهداف منشأة نطنز، التي تقع تحت الأرض على بعد 400 كيلومتر جنوب طهران، هو دفع الصناعات النووية الإيرانية إلى الوراء، فإن الهجوم لم يكن ناجحا، مشيرة إلى أن أجهزة الطرد المركزي التي تعرضت لأضرار جراء الهجوم كانت من نوع ""آي آر واحد" (IR-1).

وبينما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الحادث لم يخلف ضحايا بشرية أو بيئية، أشار إلى أنه كان من الممكن أن يؤدي إلى ما وصفها بكارثة وجريمة ضد البشرية.

بدورها، قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم إن برنامج طهران النووي أوسع وأقوى وأكثر رسوخا من أن يهزه ما جرى في منشأة نطنز.

في الأثناء، نقل موقع "نور نيوز" الإيراني اليوم عن مصادر في الاستخبارات أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على الشخص الذي تسبب في انقطاع  التيار الكهربائي في أحد المباني في منشأة نطنز، والذي قالت المصادر إنه تحديد هويته، دون تقديم تفاصيل أخرى.

يذكر أن الهجوم وقع بعد يوم فقط من إطلاق أجهزة متطورة جديدة للطرد المركزي بالمنشأة لتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى مما يسمح به الاتفاق النووي.

وكان مساعد وزير الخارجية أعلن أمس الأحد بعد ساعات من الحادث أن بلاده ستمضي في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.

الصراع مع إيران

وفي تصريحات بعد الهجوم الذي وقع فجر أمس على منشأة نطنز، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية إن الصراع مع إيران وتوابعها ومشروعها النووي مهمة ضخمة جدا.

وأضاف نتنياهو أن الوضع القائم اليوم ليس بالضرورة هو الوضع الذي سيكون قائما غدا، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه من الصعب للغاية تفسير ما حققته إسرائيل بعد أن تحولت من حالة العجز إلى قوة إقليمية وعالمية، على حد وصفه.

وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، وليد العمري، إن العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية والمصادر تردد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقف وراء التصعيد بين إسرائيل وإيران، وإن الهدف منه استفزاز الأخيرة وجرها إلى القيام بعمل عسكري تضطر معه الولايات المتحدة إلى التدخل عسكريا ضد إيران، وبالتالي القضاء نهائيا على المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

وكان العمري نقل أمس عن مراسل قناة "13 الإسرائيلية" للشؤون العسكرية والأمنية، أنه ربما تكون هناك قنبلة زرعت داخل منشأة نطنز أدت إلى تدميرها، أو إلحاق أضرار كبيرة بها.

في السياق، نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية أن جهاز الموساد نفذ هجوما إلكترونيا على منشأة نطنز، وخلف أضرارا كبيرة، وذلك بعد أن أعلنت طهران عن وقوع خلل في شبكة توزيع الكهرباء بالمنشأة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادرها أن التقديرات تشير إلى أن الأضرار، التي لحقت بمنشأة نطنز، كبيرة، ومست أجهزة الطرد المركزي، مشيرة إلى أن الضرر سيقوض قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم.

تصريحات روسية

وفي موسكو، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي اليوم إنه إذا ثبت تورط إسرائيل في هجوم نطنز فينبغي التحقيق الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي إن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني تمضي قدما، مضيفا أنه لا داعي للقلق على خلفية هجوم نطنز.

إرهاب نووي

وبعيد الهجوم على نطنز، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن ما جرى في المنشأة "عمل إرهابي نووي"، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواجهة هذه الإجراءات، مهددا بأن بلاده تحتفظ بحق الرد على هذه العملية ومنفذيها ومن يقف خلفها.

وأضاف صالحي أن طهران ستواصل عملها لتوسيع صناعتها النووية، ورفع العقوبات الظالمة عنها، مشيرا إلى أن هذه العملية تظهر فشل الجهات التي تعارض المفاوضات النووية مع طهران.

وكان المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان مالك شريعتي رجح أن ما حدث كان عملا تخريبيا واختراقا، قائلا إنهم سيعلنون نتائج ذلك بعد التوصل إلى حصيلة نهائية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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