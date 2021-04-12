هجمات حوثية جديدة والتحالف يعلن اعتراض 4 طائرات مسيرة وصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها استهدفت مواقع في جازان وخميس مشيط (جنوبي السعودية)، أما وسائل الإعلام السعودية فقالت إن التحالف اعترض ودمر صاروخا باليستيا و4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون الأحد.

وتوالت أنباء اعتراض الطائرات المسيرة منذ صباح اليوم الأحد، حيث قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -عبر تويتر- إنهم أطلقوا طائرتين مسيرتين على "مرابض الطائرات الحربية" في مطار جازان وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وأضاف أن هذا يأتي ردا على "استمرار العدوان والحصار".

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها.

ويجري هذا موازاة مع جهود دبلوماسية تقوم بها الأمم المتحدة والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأعلن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام أنه التقى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وأضاف -في تغريدة على تويتر الأحد- أن اللقاء ناقش الوضع السياسي في اليمن ومسار التفاوض مع المجتمع الدولي، وأكد عبد السلام تثمينه دور عُمان في دعم اليمن ورفع معاناته الإنسانية.