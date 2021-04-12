البث الحي
سياسة|يمن

هجمات حوثية جديدة والتحالف يعلن اعتراض 4 طائرات مسيرة وصاروخ باليستي

مقاتلون من جماعة الحوثي في موقع على أطراف صنعاء (رويترز-أرشيف)
مقاتلون من جماعة الحوثي في موقع على أطراف صنعاء (رويترز-أرشيف)
11/4/2021

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها استهدفت مواقع في جازان وخميس مشيط (جنوبي السعودية)، أما وسائل الإعلام السعودية فقالت إن التحالف اعترض ودمر صاروخا باليستيا و4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون الأحد.

وتوالت أنباء اعتراض الطائرات المسيرة منذ صباح اليوم الأحد، حيث قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -عبر تويتر- إنهم أطلقوا طائرتين مسيرتين على "مرابض الطائرات الحربية" في مطار جازان وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وأضاف أن هذا يأتي ردا على "استمرار العدوان والحصار".

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها.

ويجري هذا موازاة مع جهود دبلوماسية تقوم بها الأمم المتحدة والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأعلن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام أنه التقى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وأضاف -في تغريدة على تويتر الأحد- أن اللقاء ناقش الوضع السياسي في اليمن ومسار التفاوض مع المجتمع الدولي، وأكد عبد السلام تثمينه دور عُمان في دعم اليمن ورفع معاناته الإنسانية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

الحوثيون يهاجمون الرياض بطائرات مسيرة وواشنطن تقول إن مباحثات مبعوثها لليمن كانت مثمرة

قال الحوثيون إنهم هاجموا مواقع حساسة ومهمة في العاصمة السعودية الرياض فجر اليوم الخميس بـ4 طائرات مسيرة، وذلك بعد يوم من عودة المبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ إلى واشنطن أمس الأربعاء.

المزيد من سياسة

تقرير: بايدن وليس ترامب.. الرئيس الأميركي الذي يقبل لاجئين أقل

مهاجرون يعبرون الحدود المكسيكية صوب ولاية تكساس الأميركية (الفرنسية)

المتحدث العسكري باسم الحوثيين: أطلقنا 17 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين صوب أهداف عسكرية سعودية

حجمها وتأثيرها وأسباب مطالبة البعض بوقفها.. 8 أسئلة تشرح حقيقة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل

مقاتلات أميركية من طراز "إف-16" في صحراء النقب خلال مناورة مع القوات الإسرائيلية (الأوروبية)

في أول زيارة رسمية لأنقرة.. أردوغان والدبيبة يرأسان المجلس الليبي التركي للتعاون الإستراتيجي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا الدبيبة (يمين) والرئيس التركي أردوغان (الجزيرة)
الأكثر قراءة

الهجوم على منشأة نطنز النووية.. إيران تتهم إسرائيل بتنفيذه وتتوعد بالانتقام

عمرو أديب يلجأ للقضاء بعد سخرية محمد رمضان منه

شهدت الأيام القليلة الماضية صراعا حادا بين المذيع أديب والممثل رمضان (مواقع التواصل)

لوفيغارو: مقتل الرهبان الفرنسيين بالجزائر.. رواية تستبعد تورط الإسلاميين

لوفيغارو: أصحاب الدير كانوا يتمتعون "بسمعة طيبة في المنطقة" لما قدموه من مساعدة للسكان المحليين (الفرنسية)

مشاكل اللقاحات.. أول اعتراف للصين بمحدودية فعالية لقاحها وإسرائيل تكشف ضعف لقاح فايزر أمام الفيروس الأفريقي المتحور

الصين تقول إنها تعمل على "تحسين" عملية التطعيم من خلال تغيير عدد الجرعات والفترة الزمنية بينها (رويترز)