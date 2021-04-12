نتنياهو: إيران تواصل دعم الإرهابيين في 5 قارات وتستمر في برنامجها النووي

أوستن هو أول وزير أميركي يزور إسرائيل منذ تنصيب إدارة الرئيس جو بايدن يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أنها لا تزال تمثل تهديدا لهم وللعالم بأسره، في وقت تعهّد فيه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بدعم أمن إسرائيل.

واعتبر نتنياهو أن طهران تواصل دعم من وصفهم بـ"الإرهابيين" في 5 قارات وتستمر في برنامجها النووي، ولن تستسلم عن سعيها للحصول على أسلحة نووية وصواريخ لإيصالها.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع أوستن اليوم الاثنين أن سياسته بوصفه رئيس وزراء لإسرائيل واضحة، وتتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك إمكانات نووية تجعلها تحقق أهدافها في إبادة إسرائيل.

وشدد على عزمهم الاستمرار في الدفاع عن أنفسهم ضد "العدوان والإرهاب الإيراني"، حسب قوله.

نتنياهو: طهران تواصل دعم "الإرهابيين" (رويترز)

تعهد ودعم

من جانبه، جدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تعهّد الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل وتفوقها العسكري في المنطقة.

وأعرب أوستن عن ثقته في إمكانية رسم الولايات المتحدة وإسرائيل طريقا لسلام دائم ومستقر في المنطقة، حسب تعبيره.

وبيّن أن الروابط القوية والقريبة التي تجمع الولايات المتحدة مع إسرائيل مركزية لاستقرار المنطقة والأمن في الشرق الأوسط، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على ضرورة استمرار العمل معا لتحسين الشراكة الإستراتيجية الأميركية الإسرائيلية.

كما ذكر أوستن أنه ناقش خلال زيارته طرق توسيع وتعميق العلاقات الدفاعية في مواجهة التهديدات الإقليمية وغيرها من التحديات الأمنية.

أوستن جدد تعهّد الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل (رويترز)

زيارة ومحاور

وأوستن هو أول وزير أميركي يزور إسرائيل منذ تنصيب إدارة الرئيس جو بايدن يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن زيارته التي بدأت أمس الأحد ستركز على العلاقات الإسرائيلية الأميركية والبرنامج النووي الإيراني.

وكان أوستن قد زار قاعدة "نيفاتيم" جنوبي إسرائيل برفقة وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس سلاح الجو عميكام نوركين، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل تحتفظ بطائرات "إف-35" (F-35) في هذه القاعدة الجوية.