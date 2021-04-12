معتز مطر لـ"الجزيرة نت": النظام المصري أصر على إسكات صوتي وقد أغادر تركيا

فجأة تلقت فضائيات المعارضة المصرية بالخارج طلبا من الحكومة التركية بضرورة ترشيد الخطاب الإعلامي تجاه القاهرة، فكيف ستتعاطي تلك القنوات مع الطلب التركي؟ وما هو مستقبلها في ظل التهدئة المصرية التركية؟
قال الإعلامي المصري المعارض، معتز مطر، إن نظام السيسي كان مصرًّا على إسكات برنامجه "مع معتز" الذي يقدمه على قناة الشرق التي تبث من تركيا، مرجحًا إمكانية أن يغادر إسطنبول ويواصل عرض رسالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حوار خاص مع "الجزيرة نت"، قال مطر إنه قرر الابتعاد في الوقت الحالي كي لا يكون عبئًا على السلطات التركية أو على قناة الشرق، موضحا أنه كان يتوقع توقف برنامجه الذي يبث منذ سنوات، مؤكدًا أن عدة أنظمة عربية حاربته، وليس نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فقط.
وأضاف "من يقول إن توقف برنامجي يعد انتصارا للدبلوماسية المصرية فهذا أمر مضحك للغاية، ومشهد مخزٍ تمامًا".
وأكد مطر أنه يتوقع النجاح في رحلته المقبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يتعاظم دورها يوما بعد آخر، مشيرًا إلى أن برنامجه "مع معتز" يتصدر البث المباشر على منصات مواقع التواصل واليوتيوب في الشرق الأوسط، كما أنه يمتلك 11 مليون متابع.
في اخر ظهور له على #قناة_الشرق .. #معتز_مطر: هذه محطاتي القادمة.!! pic.twitter.com/3NfaA4VCa1
— معتز مطر (@moatazmatar) April 10, 2021
وقبل عدة أشهر، انطلقت إشارات إيجابية في شأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، قبل أن تصدر إشادة من وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بتوجهات الحكومة التركية الأخيرة تجاه تخفيض القنوات المعارضة بأراضيها سقف الانتقادات الموجهة للنظام الحاكم في مصر.
والخميس الماضي، تقدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بالشكر لتركيا على جهودها خلال رئاستها الدورية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8)، وبعدها بيومين، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اتصالا بنظيره المصري سامح شكري، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وفيما يلي نص الحوار…
أسبابي ذكرتها بأنني لا أريد أن أكون عبئًا على قناة الشرق ولا على النظام التركي، وفي الوقت نفسه بإذن الله مُصر على إكمال مشواري ولا أريد أن أكون عبئًا على أحد.
نعم. توقعت أن برنامجي سيتوقف، واستمراره كان وضعا استثنائيا، ليس هو الوضع الطبيعي في ظل وجود أكثر من نظام يحاربنا ومنها أنظمة مؤثرة جدًّا عربيًّا، فأكثر من 4 أنظمة على الأقل تحاربنا، ولذلك كان توقف البرنامج متوقعا دائما، لكنه استمر والحمد لله طيلة السنوات السابقة.
النظام المصري منذ أول حلقة عقب عودتي وهو يعترض، وقد تقدم بشكاوى للجانب التركي على الحلقات الثلاث المذاعة في الأسبوع الماضي.
الحكاية أن النظام المصري يعرف أننا بفضل الله وحده نستحوذ على النسبة الغالبة من المشاهدة، بالنسبة العامة لمشاهدة البرامج والقنوات المعارضة، وبرنامج "مع معتز" الساعة 10.30 مساءً بتوقيت القاهرة يتصدر البث المباشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب في الشرق الأوسط، فمن الطبيعي تركيز النظام في مصر مع برنامجي لأنه يدرك أين مصدر الضغط والقوة والوصول للمواطنين.
من يقول إن توقف برنامجي يعد انتصارا للدبلوماسية المصرية فهذا أمر مضحك للغاية، ومشهد مخز تمامًا، أن تكون هناك دولتان تتفاوضان، دولة تتفاوض لمصلحة شعبها اليوم وغدًا، في اتفاقية غاز شرق المتوسط، والدولة الأخرى لا تبحث عن مصالح شعبها، ويمكن أن تكون لها مطالب مهمة للغاية من الجانب التركي، لكن كل ما يطلبه النظام المصري من تركيا هو إسكات الأصوات التي تصل للمصريين، خدمةً لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فالدبلوماسية المصرية تسعى من أجل قائد الانقلاب وليس لمصلحة البلاد وهناك فرق كبير بين الأمرين.
الأداء المهني لا علاقة له بالمشهد الحالي من قريب أو بعيد، والموضوع الأساسي هو الحقيقة في ما نقول، ولو كنا فاشلين أو أن أداءنا المهني سيئ، فلم نكن لنشكل أي مشكلة للنظام، ولن نصل للمواطنين.
المشكلة الرئيسية للنظام في مصر هي أن الشعب يصدق ما نقول في ظل عدم وجود أي أصوات مصرية تتحدث وتنقل الحقيقة، وحتى قنوات إقليمية كبرى كالعربية والحدث وغيرهما نسب مشاهدتها ضعيفة جدًّا ولا تستطيع التأثير مقارنة بالقنوات المصرية المعارضة، فالمشكلة تكمن في الحقيقة والتأثير والوصول للمشاهدين وليس الأداء المهني الذي أعتبر الحديث عنه في هذا المجال مثل دعابة جميلة.
جملة "الله غالب" ستستمر بإذن الله وسنظل نرددها ولن نتوقف عن الصدح بالحق إلا بالموت، الله غالب بإذن الله لا تتوقف.
ممكن في سبيل الحق أن نغادر تركيا بكل تأكيد ولا مشكلة لدي في ذلك، نحن أُمرنا بالسعي، ويجب أن نسعى، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا هل بذلنا كل ما نستطيع من السبل لأداء مهمتنا ورسالتنا، فسنسعى بكل السبل لتأدية هذه المهمة وإيصال الحقيقة للناس، ولن ندخر في ذلك جهدًا.
هذا الدور الذي نقوم به على المستوى الشخصي، أو في برنامج "مع معتز"، هو دور لم نختره، ولكنها تدابير وأقدار الله، فلم نختر أن نقف في مقدمة ورأس السهم أمام هذا الانقلاب، لم أختر ذلك ولكن الله من اختارني لذلك، وسخرنا لهذا، وأوصلنا لتلك النقطة، فكل منا خُلق لأداء وظيفة حسب قدراته.
وحسابات الموجود في المقدمة تختلف كثيرًا عن حسابات الآخرين، فلا نعلم كم من شخص جعلنا الله سببا في تثبيته بما نقول ونقدم، فلقد منحنا الله حب الناس وهذا الصوت الذي يصل للناس في مشارق الأرض ومغاربها، فالحمل ثقيل والواجب المفروض علينا كبير، والمشاهدون ينتظرون أداء هذا الواجب، وقدرنا واختبارنا أن نحمل الراية، ولا توجد لدي رفاهية إسقاطها.
دعونا لا نستبق الأحداث، وإذا حدث ذلك فلكل حادث حديث، وأتمنى ألا يحدث ذلك، وأعتقد أن التفاوض الذي تم بين النظامين المصري والتركي كان حول القنوات الفضائية فقط.
بالتأكيد عدم الظهور على القنوات الفضائية شيء ليس جيدا، لكن نسبة السوشيال ميديا تتعاظم يومًا بعد آخر، وكثير من مراكز الأبحاث أعدت دراسات حول المشاهدات على مواقع التواصل، ولدي صفحتي الرسمية على موقع فيسبوك بها 11 مليون مشترك، وقناتي على اليوتيوب تجاوزت 3 ملايين ونصف المليون متابع، وأعتقد أنني سأستطيع أن أصل برسالتي حتى ولو لم تكن بنسبة 100%، فمن الممكن أن تصل بنسبة 80%، ولكن علينا السعي قدر استطاعتنا، ويبقى التوفيق من الله عز وجل.. والله غالب.