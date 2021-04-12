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سياسة|فلسطين

حماس تنتخب مشعل رئيسا لها بالخارج وأبو مرزوق نائبا له

مشعل (يمين) وأبو مرزوق في مؤتمر للحركة بالدوحة في مايو/أيار 2017 (رويترز)
مشعل (يمين) وأبو مرزوق في مؤتمر للحركة بالدوحة في مايو/أيار 2017 (رويترز)
12/4/2021

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتخاب خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي السابق رئيسا لها في الخارج، وموسى أبو مرزوق نائبا له.

وقالت حماس في بيان صدر اليوم الاثنين إن الانتخاب جرى في إطار الانتخابات الدورية الداخلية التي تجريها الحركة في مناطقها المختلفة.

وأضاف البيان "تمكنت الحركة في الخارج من إجراء العملية الانتخابية الداخلية في جميع أماكن وجودها وحضورها، والتي أفرزت مجلس شوراها الجديد".

وثمنت قيادة الحركة "الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الانتخابات، على الرغم من الظروف الأمنية المعقدة والجائحة الصحية غير المسبوقة".

وكانت حماس في الشهر الماضي أعادت انتخاب يحيى السنوار رئيسا للحركة في قطاع غزة، ويبقى الإعلان عن رئيس المكتب السياسي للحركة لتكتمل العملية الانتخابية.

المصدر : الجزيرة

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