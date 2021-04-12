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سياسة|ليبيا

في أول زيارة رسمية لأنقرة.. أردوغان والدبيبة يرأسان المجلس الليبي التركي للتعاون الإستراتيجي

الزيارة هي الأولى التي يجريها رئيس الحكومة الليبية إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس/ آذار الماضي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا الدبيبة (يمين) والرئيس التركي أردوغان (الجزيرة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا الدبيبة (يمين) والرئيس التركي أردوغان (الجزيرة)
12/4/2021

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن وفدا وزاريا منها سيشارك في أنقرة، اليوم الاثنين، في الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الإستراتيجي رفيع المستوى الذي أنشئ باتفاق بين البلدين عام 2014.

ويُعقد هذا الملتقى برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

ويضم الوفد الليبي 14 وزيرا وقيادات أمنية وعسكرية على رأسهم رئيس أركان الجيش الليبي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أمس، أن زيارة الدبيبة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس التركي وستتم يومي 12 و13 أبريل/نيسان الجاري، للمشاركة في الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وسيتم تقييم العلاقات التاريخية بين تركيا وليبيا في جميع جوانبها، ومناقشة الخطوات التي تعزز من التعاون الثنائي، بمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين، ومن المقرر تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، وفق البيان ذاته.

وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس/آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل في 26 مارس/آذار الماضي في إسطنبول رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في أول زيارة للأخير إلى البلاد عقب تسلمه منصبه منتصف الشهر نفسه.

ووقعت أنقرة عام 2019 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية شرق البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، إضافة إلى اتفاق تعاون عسكري أرسلت أنقرة بموجبه مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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