تراويح هذا العام.. 10 دول عربية تسمح بها في المساجد و5 أخرى تقرر إقامتها بالمنازل

تعود المساجد في دول عربية إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان المرتقب الثلاثاء، خاصة في صلاة التراويح، بعد أن أغلقت أبوابها الموسم الماضي، جراء تفشي فيروس كورونا.

وحتى الآن، أعلنت 10 بلدان، هي السعودية وفلسطين ولبنان وليبيا والبحرين والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر، السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد، وفق رصد الأناضول.

بالمقابل، أعلنت 5 دول هي المغرب وتونس وقطر وسلطنة عمان والأردن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد، خلال شهر الصوم الذي يتوقع أن يبدأ غدا في معظم الدول.

ومع استمرار الجائحة، فرضت الدول العشر تدابير احترازية بشأن صلاة المساجد، بينها تحديد مدى زمني أقصى للتراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة صلاة، ومنع الدروس الدينية والإفطارات الجماعية، والتطعيم ضد كورونا.

وهذه هي الدول التي سمحت بإقامة صلاة التراويح في المساجد

السعودية

وافق ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الأحد، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 10 ركعات بدلا من 20 ركعة في الوضع الطبيعي.

كما أعلنت السلطات، سابقا، السماح باستمرار فتح المساجد في المملكة خلال الشهر الكريم، مع منع الاعتكاف والإفطار والسحور الجماعي بها، والالتزام بتدابير الوقاية.

فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت، السماح بأداء صلاة التراويح في المساجد، خلال شهر رمضان، مع الإبقاء على صلاة الجمعة في الساحات العامة.

وقال المتحدث، باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان، إن ذلك سيتم مع مراعاة التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

لبنان

أعلنت دار الفتوى في7 أبريل/نيسان الجاري، السماح بإقامة صلاة التراويح في المساجد، ضمن إجراءات وقائية من جائحة كورونا، أبرزها التباعد الجسدي وإلزامية ارتداء الكمامة.

وأوضحت، في بيان، أنه ضمن تلك الإجراءات، إحضار كل مصلّ سجادة صلاة خاصة به، والتوقف عن استقبال الأطفال والنساء وكبار السن، وإغلاق أماكن الوضوء، وحظر الاعتكاف في المساجد.

ليبيا

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية السماح بإقامة صلاة التراويح في المساجد، مع تقليص مدتها إلى نصف ساعة، وفق بيان صادر عنها في 5 أبريل/نيسان الجاري.

واشترطت الهيئة إحضار كل مصلٍ لسجادته الخاصة، وارتداء الكمامة، والالتزام بمختلف التدابير الوقائية، بينها مسافة التباعد الاجتماعي.

البحرين

أعلنت فتح المساجد لصلوات الجمعة والتراويح خلال الشهر الكريم أمام الأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا (شرط مرور أسبوعين على تلقيهم الجرعة الثانية) وفق وكالة الأنباء الرسمية.

الكويت

أعلنت الكويت استمرار حظر التجوال الجزئي خلال رمضان، مع تعديل مواعيده ليبدأ من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، مع إقامة صلاة التراويح، بحيث يُسمح للراغبين بالذهاب سيرا على الأقدام إلى المساجد القريبة من منازلهم، وفق تصريح لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، مطلع أبريل/نيسان الجاري.

الإمارات

سمحت السلطات بإقامة صلاة التراويح في المساجد، على ألا تزيد مدة صلاتي العشاء والتراويح على 30 دقيقة، مع حظر إقامة موائد الإفطار في المساجد وباحاتها، وتحديد الموقف من صلاة القيام في العشر الأواخر وفقا للوضع الوبائي، بحسب بيان للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في 17 مارس/آذار الماضي.

العراق

ليست لدى وزارة الصحة العراقية نية باتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان، وهو ما يعني السماح باستمرار إقامة الفروض اليومية والتراويح في المساجد، بحسب تصريح مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية، في 4 أبريل/نيسان الجاري.

مصر

يقتصر ارتياد المساجد، خلال شهر رمضان، على الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح، مع حظر الاعتكاف، وفتح مصليات النساء، وفق بيان لوزارة الأوقاف، في 1 أبريل/نيسان الجاري.

الجزائر

فتح المساجد للفروض والجمعة والتراويح، على ألا يتعدى وقت صلاة التراويح 30 دقيقة، وفق بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في 1 أبريل/نيسان الجاري.

وخلال رمضان، يستمر حظر تجوال في 9 ولايات من 58 بين الساعة الحادية عشرة ليلا والرابعة صباحا.

أما البلدان التي قررت تأدية صلاة التراويح في المنازل فهي:

المغرب

أعلنت الحكومة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، تمديد حالة الطوارئ الصحية، وحظر التجوال الليلي من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا، شهرا إضافيا حتى 10 مايو/أيار المقبل، مما يعني إقامة صلاة العشاء والتراويح في المنازل.

تونس

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، في 8 أبريل/نيسان الجاري، استمرار إقامة الفروض، بما فيها الجمعة، في المساجد، مع إقامة صلاتي العشاء والتراويح في المنازل، لتزامن توقيتهما مع حظر للتجول بين السابعة مساء والخامسة صباحا، خلال الفترة ما بين 9 و30 من الشهر. من دون ذكر تفاصيل بشأن الإجراءات في ما تبقى من شهر رمضان (ما بعد 30 أبريل/نيسان).

قطر

قرر مجلس الوزراء، في 7 أبريل/نيسان الجاري، استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة في رمضان، على أن تؤدى صلاة التراويح بالمنازل، بسبب تفشي كورونا، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

كما قرر كذلك تقليص عدد الموظفين في مقرات العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى 50%، ومنع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة، ومنع الجلوس بالحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، وتأجيل المؤتمرات والمعارض والفعاليات، وإغلاق الأسواق العامة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا.

سلطنة عمان

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا، في 5 أبريل/نيسان الجاري، حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات بدءا من التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا طوال أيام شهر رمضان، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

كما تشمل القرارات عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد، والحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان.

الأردن

قررت الحكومة منع إقامة صلوات الفجر والمغرب والعشاء والتراويح والجمعة في المساجد، وفق تصريحات للمتحدث باسم الحكومة، في 28 مارس/آذار الماضي.

كما قررت كذلك استمرار العمل بحظر التجول الشامل يوم الجمعة والجزئي بقية أيام الأسبوع، ويبدأ للمنشآت من السادسة مساء، وللأفراد من السابعة مساء، ويستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك حتى 15 مايو/أيار المقبل.