الإعلام الإسرائيلي يشيد بهجوم نطنز ويتساءل عن سبب إعلانه

لم تتبن إسرائيل رسميا المسؤولية عن الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية ولكن مصادر أمنية سربت لوسائل إعلام إسرائيلية مسؤوليتها عن الهجوم.

تصدر الهجوم المجهول الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية الإيرانية، أمس الأحد، اهتمام وسائل الإعلام المختلفة في إسرائيل.

وتفاوتت ردود الفعل في وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، ما بين الإشادة بالعملية، والتساؤل عن سبب إفشاء المخابرات الإسرائيلية المسؤولية عنها، دون إغفال التساؤل عن دور لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ذلك لأسباب شخصية.

ورغم أن إسرائيل لم تتبن رسميا المسؤولية عن الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية، فإن مصادر أمنية سربت لوسائل إعلام إسرائيلية مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت قناة كان الإسرائيلية الرسمية ذكرت، أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين استخباراتيين، أن جهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي (الموساد) يقف وراء تفجير مفاعل نطنز الإيراني.

وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي لنفس القناة إن "التقديرات تشير إلى أن الضرر الذي حل بمفاعل نطنز الإيراني، سيقوض قدرات طهران على تخصيب اليورانيوم".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد إن "الانفجار وقع نتيجة هجوم سيبراني" في حين أفادت القناة الإسرائيلية 13 بأن انفجار المنشأة نجم عن عبوة ناسفة.

مخاطر التفاخر

وقال الرئيس السابق للدائرة الأمنية والسياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد اليوم إن "سياسة الغموض يجب أن تعود قريباً، فالتفاخر اليوم يعرض أمن الدولة للخطر".

وأضاف جلعاد، في حديثه لإذاعة 103 الإسرائيلية "يجب تحية جميع القوى الأمنية على قيامها بعمل رائع" محذرا من خطر التباهي.

ووجه الاتهام إلى نتنياهو بالوقوف خلف ذلك التباهي قائلا "عندما يريد عدم نشر شيء، لا يتم نشره، لديه قيادة قوية جدا وهو قائد قوي جدا".

ومع ذلك قال جلعاد "أنا أؤيد أي عمل يؤخر المشروع النووي الرهيب، التأخير شيء مهم للغاية، ليس لدى الإيرانيين القدرة على تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، والخطط تفشل".

وتابع "الإيرانيون يسعون جاهدين للوصول إلى القدرة على تطوير أسلحة نووية، لم يصلوا إلى هناك، إن إحدى طرق منع ذلك هي أن تكون ذكيًا وأن تفعل ذلك بهدوء وسرية وغموض".

مصالح شخصية

ولكن المحلل السياسي في صحيفة معاريف الإسرائيلية، بن كسبيت، تساءل في مقال اليوم: هل يمكن أن يكون التصعيد مع إيران نتيجة لمصلحة نتنياهو الشخصية؟

وكتب كسبيت: بدأت المصادر السياسية تشك في أن التصعيد بين إسرائيل وإيران، واستقراء بعض الإجراءات المزعومة والمخاطرة المفرطة، ليست نتيجة لمصالح إسرائيلية أمنية، ولكن لمصلحة سياسية شخصية جنائية لنتنياهو.

وأضاف: لا توجد حكومة ولا لجنة للشؤون الخارجية والدفاع ولا منتدى أمني مهم يناقش أو يتخذ قرارات ولا ثقة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ماذا يوجد؟ تسريبات، تفاخر، نجاحات تشغيلية، ولكن أيضًا مخاطرة، ورفع المستوى وخطر التدهور الحقيقي.

وكان كسبيت يشير بذلك إلى الخلافات الشخصية ما بين غانتس ونتنياهو، ومحاولة الأخير إقامة حكومة جديدة في وقت تنظر فيه المحكمة المركزية في القدس بلائحة اتهام ضد رئيس الوزراء تتضمن اتهامات الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وقال المحلل السياسي "أخبرني سياسي رفيع : مثلما جند نتنياهو جائحة كورونا لتشكيل حكومته السابقة، فقد يكون الآن يتلمس تصعيدًا محكومًا مع إيران لإنزال بينيت وسموتريتش عن الشجرة، أو حتى عناصر أخرى مثل جدعون ساعر، أو بيني غانتس".

ويشير كسبيت بذلك إلى نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا الذي لم يقرر بعد الانضمام إلى حكومة نتنياهو، وبتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية الذي يضع شروطا للانضمام لحكومة نتنياهو، وجدعون ساعر رئيس حزب أمل جديد الذي يرفض الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" وزير الدفاع بيني غانتس الذي يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو.

إشادة إعلامية

ومع ذلك فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تخل من الإشادة بالعملية.

وكتب يوسي يهوشع، في صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم قائلا "بالأمس فقط، أعلنت إيران بفخر أنها افتتحت في نطنز 164 جهاز طرد مركزي متقدما، قالت إنها قادرة على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وبجودة أعلى".

وأضاف: هذا انتهاك آخر للاتفاقية النووية لعام 2015، وفقًا للمنشورات الأجنبية، تسبب إجراء غير عادي من قبل الموساد في أضرار مأساوية في نفس المكان بالضبط وأوقف عملية التخصيب تمامًا.

وتابع "إذا ما كانت التقارير الأجنبية صحيحة بالفعل، فإن هذا إنجاز كبير".

وكان رئيس الوزراء قال الأحد إن "مكافحة إيران وأتباعها ومكافحة البرنامج النووي الإيراني، والتسلح الإيراني، مهمة عملاقة".

وأضاف نتنياهو، في تغريدة له على تويتر، أن الوضع القائم اليوم لا يعني أنه سيكون هكذا غدا.