فيليب.. تكريم سياسي للأمير الراحل وحفيده هاري يعود للمشاركة في جنازته

يكرم عالم السياسة البريطانية اليوم الاثنين الأمير الراحل فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية والملقب بـ"جد الأمة". ومن جانب آخر، وصل الأمير هاري إلى لندن للمشاركة في جنازة جده.

واختصر النواب البريطانيون عطلة عيد الفصح من أجل هذا التكريم الرسمي الذي سيقام بعد الظهر في قصر وستمنستر.

وستبدأ مراسم التكريم بدقيقة صمت قبل خطابات يلقيها أبرز القادة السياسيين.

وأُقيم أمس الأحد قداس تأبيني "لراحة نفس" الأمير الذي فارق الحياة الجمعة في قصر ويندسور غرب لندن.

من جهتهم، سيتجمع النواب الأسكتلنديون صباحاً لإحياء ذكرى الأمير الذي كان أيضاً دوق إدنبرة.

واختصر نواب ويلز وشمال أيرلندا بدورهم عطلهم من أجل هذا التكريم الذي يقيمه عالم السياسة في أنحاء البلاد.

وقال رئيس البرلمان الأسكتلندي كين ماكنتوش أثناء إعلانه الجمعة استدعاء زملائه النواب "صاحب السمو الملكي، الأمير فيليب، عاش حياة مكرّسة للواجب وخدمة الآخرين، ودعمه لهذه المؤسسة كان ثابتاً".

وفي وقت دعي الجمهور إلى عدم التجمع بسبب تفشي الوباء، فإن عددا من مراسم التكريم جرى تنظيمها منذ وفاة دوق إدنبرة، خصوصا السبت مع إطلاق المدافع في جميع أرجاء المملكة المتحدة والتزام دقائق صمت في الملاعب.

وبسبب الأزمة الصحية، سيحضر 30 شخصا فقط مراسم الدفن في قصر ويندسور السبت المقبل. ولهذا السبب لن يحضرها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ورغم أن الأسرة المالكة طلبت من الجمهور الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب زيارة مقار الإقامة الملكية، فقد أقبل الناس على وضع بطاقات عزاء وباقات ورود أمام قلعة وندسور وقصر باكنغهام.

فراغ كبير

وفي وقت سابق اليوم، قال الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب، إن وفاة والده حرمت الأمة من "جدها" وتركت فراغا كبيرا في حياة والدته بعد زواج دام 73 عاما.

وأضاف الرجل ذو الـ 61 عاما والذي لم يعد يشغل منصباً رسمياً منذ عام 2019 بسبب علاقاته مع الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين الذي اتهِم بالاتجار بالقصر "لقد كان رجلا رائعاً، أحببته كما يحب أحدنا والده".

وكان الأمير فيليب سيحتفل بعيد ميلاده المئة في العاشر من يونيو/حزيران، هو الذي كان عميد العائلة الملكية البريطانية ورجلاً معروفاً بشخصيته القوية وصراحته وكذلك بتفانيه للملكة وللبلاد.

ووصف الأمير إدوارد (57 عاماً)، وهو رابع وآخر ابن للأمير فيليب والملكة إليزابيث الثانية، وفاة والده بأنها "صدمة رهيبة تحاول الأسرة تقبلها". وكان ولي العهد تشارلز (72 عاماً) قال السبت إنه "يفتقد والده العزيز كثيرا".

عودة الأمير هاري

بدورها، ذكرت صحيفة صن البريطانية نقلا عن شاهد عيان أن الأمير هاري عاد إلى بريطانيا اليوم الأحد استعدادا للمشاركة في جنازة جده الأمير فيليب في وندسور.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن طائرة تقل الأمير هاري هبطت في مطار هيثرو قادمة من لوس أنجلوس، ومن المقرر أن يصل إلى منزله للخضوع لحجر صحي لوقت مناسب قبل أن يشارك في الجنازة التي ستقام في 17 أبريل/نيسان الجاري.

وقال قصر باكنغهام أمس السبت إن ميغان ماركل زوجة هاري لن تحضر الجنازة بناء على نصيحة طبيبها بعدم السفر نظرا لأنها حامل.

وكان الأمير هاري أحدث هزة كبيرة في العائلة الملكية البريطانية إثر قراره التخلي عن مهماته فيها قبل عام وانتقاله للإقامة بالولايات المتحدة مع زوجته الممثلة الأميركية ماركل.

واتهمت ميغان وهاري أحد أفراد العائلة المالكة بإثارة مخاوف عنصرية بشأن ابنهما، كما اتهما أفراد الحاشية بتجاهل طلب ميغان المساعدة عندما كانت تعاني من ميول انتحارية.

وندد الأمير هاري -وهو السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني- مرارا بالضغوط الإعلامية التي مورست على عائلته الصغيرة، محمّلا إياها المسؤولية الرئيسية عن قرار انسحابه وزوجته من العائلة الملكية الذي بدأ سريانه منذ أبريل/نيسان 2020.