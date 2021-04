أميركا.. حملة "حياة البيض مهمة" تفشل في الحشد لمظاهراتها وسط ترقب أمني

فشلت حملة لتنظيم مظاهرات تدعو إلى توحد ذوي البشرة البيضاء أمس الأحد، بينما خرج ناشطون في مظاهرات مضادة للتنديد بالعنصرية بعدة مدن أميركية، وسط مخاوف من تهديدات "الإرهاب المحلي الأبيض".

وأثارت الدعوات التي انطلقت عبر مواقع التواصل حالة من الترقب والقلق، عبّر عنها نشطاء مواقع التواصل خشية حدوث اشتباكات في الأماكن التي أعلن منظمون أنها ستشمل عدة ولايات.

واستعدت أجهزة الشرطة المحلية في عدة مدن تحسبا لوقوع صدامات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لفكرة الدفاع عن شعار "حياة البيض مهمة". لكن هذه الاستعدادات لم يكن هناك ما يستعديها في ضوء غياب المتظاهرين.

وزادت أعداد المتظاهرين المضادين لمظاهرات "حياة البيض مهمة" الذين تجمع عدد ضئيل منهم في بعض المدن، في حين اختفى أي مظهر لمظاهراتهم في أنحاء البلاد.

وحذرت جماعة محلية في ولاية كاليفورنيا على منصة تويتر من وقوع أعمال عنف مع انتشار دعوات منظمة "كو كلوكس كلان" (أقصى اليمين) للتجمع الساعة الواحدة مساء قبالة مركز مدينة هنتنغتون بيتش، وطالب السكان المحليون بتنظيم مظاهرات استباقية تبدأ في الحادية عشرة صباحا.

A #WhiteLivesMatter rally is scheduled for 1pm at Huntington Beach Pier this Sunday. #KKK literature has been disseminated to residents. We are organizing the counter-protest to shut Klan rally dwn, this Sunday at 11am. Pls RT to help w/ visibility & bring out the numbers needed pic.twitter.com/Ofg6mJOWxJ

— CommunityControlpolice (@CMTYCtrlPolice) April 9, 2021