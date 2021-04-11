هادي: الحرب الحالية فرضها الحوثيون خدمة لإيران

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الحرب الحالية فرضتها جماعة الحوثيين، وهي لخدمة أجندة إيران ولفرض ما وصفها بتجربتها الدخيلة التي قال إنه لا يمكن قبولها مهما كلف ذلك من تضحيات.

وأكد هادي -خلال اجتماع له مع نائبه ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشورى- أنه يشعر بحجم المعاناة والصعوبات التي يواجهها الشعب اليمني بسبب الأوضاع الراهنة والتحديات الاقتصادية والخدمية، في ظل استمرار الحرب.

وكثف الحوثيون مؤخرا إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها.

قوات حوثية بضواحي صنعاء (رويترز)

اعتراض وتدمير

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال التحالف بقيادة السعودية إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

ونقلت الوكالة عن بيان للتحالف قوله إن محاولات الحوثيين التي وصفها بالعدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين.

وأشار التحالف إلى أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وأعلن التحالف أمس السبت تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية، في حين أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة بطائرة مسيرة.

من جانبه، قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" محمد عبد السلام إنه التقى بوزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وأضاف -في تغريدة على تويتر- أن اللقاء ناقش الوضع السياسي في اليمن ومسار التفاوض مع المجتمع الدولي، وأكد عبد السلام تثمينه دور عُمان في دعم اليمن ورفع معاناته الإنسانية.