البث الحي
سياسة

ميديابارت: مشروع قانون الانفصالية.. إسلاموفوبيا دولة وخطر على حرية الجمعيات

مظاهرة سابقة مناهضة للإسلاموفوبيا بالعاصمة الفرنسية باريس (الأوروبية)
مظاهرة سابقة مناهضة للإسلاموفوبيا بالعاصمة الفرنسية باريس (الأوروبية)
11/4/2021

قال موقع "ميديابارت" (Mediapart) الإخباري الفرنسي إن مشروع قانون الانفصالية الذي يُدرس حاليا بمجلس الشيوخ، بعد اعتماده من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، يعدّ رافعة رئيسية لقمع مسلمي فرنسا ويمثل تراجعا كبيرا في مجال حرية الجمعيات، ويتطلب تعبئة واسعة لكل مكونات المجتمع المدني.

وذكر الموقع أن النص الأولي "لمشروع قانون تعزيز مبادئ الجمهورية" -وهي التسمية الأصلية لمشروع القانون- يعدّ مأسسة صريحة لاستهداف المسلمين وانتهاكا فاضحا لحق تأسيس الجمعيات الأهلية والانضمام إليها.

ومن بين أوجه هذا "الاستهداف" لأقلية دينية، التي جاء بها المشروع -وفق الصحيفة- إمكانية حلّ الجمعيات التي ترفض التوقيع على ميثاق العلمانية، والتحكم في الطوائف، وتقييد التعليم بالمنازل، واشتراط الحياد بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال الخدمات العامة.

وقد جاءت التعديلات التي أقرّها مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لتزيد نص مشروع القانون تشددا إذ أقرّت حظر ارتداء الحجاب على القصر والأمهات المصاحبات للرحلات المدرسية، ومنع لباس السباحة المعروف بـ"البوركيني" في الشواطئ وحمامات السباحة، وكذلك منع رفع الأعلام الأجنبية في الأعراس.

ويؤكد الموقع الفرنسي أنه في ظل هذه الظروف تبقى الحاجة السياسية ملحة لتعبئة حاشدة ضد مشروع قانون يحرّض على مسلمي فرنسا ويشكل قوة قمع ضاربة وغير مسبوقة ضدهم.

ويضيف أن الظرف عصيب جدا خاصة بالنظر إلى الخطوط التي تم تجاوزها في سبيل استهداف أقلية دينية، ولأن المشروع الحالي يضع أيضا نصب عينيه التضييق على الجمعيات الفرنسية عن طريق تقييد حريتها إلى حد كبير.

ويختم ميديا بارت بأن كل هذه المؤشرات مجتمعة هي بمنزلة دعوة لجميع الفرنسيين إلى مقاومة "القومية الجمهورية" التي يرفعها الرئيس إيمانويل ماكرون بما تحمله من إيحاءات فاشية، إلى جوار المسلمين وكل الجمعيات المهددة بالحل.

المصدر : ميديابارت

حول هذه القصة

الحقوقي دي روش للجزيرة نت: مشروع قانون الانفصالية الإسلامية يصور المسلمين كوحوش وفرنسا ستودع مبادئ حقوق الإنسان باعتماده

تحدث المناضل الحقوقي فرنسوا دي روش عن أهم انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان، التي وثقتها منظمته والمنظمات الحقوقية، ويكشف أيضا عن خطورة مشروع قانون الانفصالية الإسلامية الذي تناقشه الحكومة الفرنسية الآن.

المزيد من سياسة

في 22 دولة.. مبادرة للهلال الأحمر القطري لتوفير لقاح كورونا لملايين النازحين واللاجئين

جانب من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن (غيتي)

وزير الري المصري: معلوماتنا عن السد أكثر من إثيوبيا ولن ننتظر وقوع الضرر

الوزير المصري محمد عبد العاطي وعن يساره نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي ويمينه نظيره السوداني معتز موسى خلال لقاء عقد بأديس أبابا 2017 (وكالة الأناضول)

ميديابارت: عامان بعد الثورة السودانية.. الجيش يفسح المجال قليلا للمدنيين

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (يمين) ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك (الأناضول)

المخدرات والتزوير.. النيابة العامة المصرية تكشف أسباب حادث تصادم قطاري سوهاج

شدة تصادم القطارين في سوهاج أدت لانقلاب بعض عرباتهما (الجزيرة)
الأكثر قراءة

الزائر نيبيرو يقترب.. هل حانت نهاية الحياة على الأرض حقا؟

بالسيليكا لا الأرز.. هكذا يمكنك إنقاذ هاتفك إذا سقط في الماء

هناك طرق أفضل من الغمر بالأرز لإصلاح الهواتف التي تضررت بالماء (مواقع التواصل)

حادثة نطنز.. طهران تكشف عن "عمل إرهابي نووي" وتقارير تتحدث عن هجوم إلكتروني إسرائيلي

الرئيس روحاني يستعرض إنجازات إيران النووية الجديدة خلال اليوم الوطني الإيراني للطاقة النووية في طهران (رويترز)

لوفيغارو: مقتل الرهبان الفرنسيين بالجزائر.. رواية تستبعد تورط الإسلاميين

لوفيغارو: أصحاب الدير كانوا يتمتعون "بسمعة طيبة في المنطقة" لما قدموه من مساعدة للسكان المحليين (الفرنسية)